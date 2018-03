Actualizada 14/03/2018 a las 11:33

UPN ha denunciado “la campaña continuada de difamaciones e infundios que está llevando a cabo Geroa Bai contra nuestra formación política de manera totalmente rastrera y alejada de la mínima decencia política”.

El último episodio se vivió este martes en la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en la que Unai Hualde ha apuntado “a posibles irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato de ampliación del Canal de Navarra durante el mandato de UPN”.

Los regionalistas han denunciado que desde que empezó la legislatura, “Geroa Bai se ha dedicado a sembrar dudas acerca de la honorabilidad y el buen hacer de UPN como partido y del de algunas personas concretas”.

“Ante la más mínima crítica, su reacción consiste en faltar a la verdad sobre la labor realizada por UPN. Si consideran que en la adjudicación del Canal ha habido algún asunto ilegal, les animamos a que lo denuncien en los tribunales. Al igual que ha pasado con los cursos de la UAGN y con la planta de biometanización de la Ultzama, no tenemos ninguna duda de que la Justicia no va a encontrar ninguna ilegalidad. Hasta ahora, en todas las ocasiones que lo han intentado, han fracasado. Eso sí, les exigimos que esta vez ya lo hagan con su dinero, y no con el de todos los navarros”, han aseverado.

UPN ha recordado que, en el caso del Canal, “la adjudicación se llevó a cabo por parte de los funcionarios de Gobierno de Navarra, sin olvidar que hubo unos colegios profesionales a los que se les pidió un informe y a la empresa pública INTIA. No se invitó a nadie a presentarse, como sí se invitó al hermano de Barkos en varios concursos en los que, casualmente, resultó adjudicatario.

Hay, además, un informe de la Cámara de Comptos en el que se concluye que el procedimiento que se siguió se adecua a la legalidad vigente en materia de contratación pública. Pero a Geroa Bai todo eso le da igual, porque solo se sabe mover en el barro”.

“Geroa Bai está muy nerviosa porque saben que llegaron al Gobierno de Navarra por los pelos y saben también que van a perder el sillón. Por eso, se dedican a utilizar la descalificación y el insulto como instrumento habitual de todas sus intervenciones, tanto en las del Sr. Hualde como en las del Sr. Martínez, dos auténticos profesionales de la difamación”, han añadido.

Los regionalistas sostienen que “en el caso del Sr. Hualde, presidente del PNV en Navarra, puede que esté buscando a la desesperada que en UPN haya un caso de corrupción para tapar las vergüenzas del Caso De Miguel, el mayor caso de corrupción en las filas peneuvistas, que no el único, que se está juzgando en el País Vasco”. “Lo va a tener muy difícil. En todos los años de Gobierno de UPN, no ha habido ni un solo condenado por corrupción en sus filas, algo que ni el PNV ni muchos otros partidos pueden decir”, han concluido.

