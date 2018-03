Pensionistas navarros llevan sus reivindicaciones al Parlamento al que piden "ayuda"

Actualizada 14/03/2018 a las 13:36

Pensionistas y jubilados de UGT y CC OO y la Coordinadora Navarra para la Defensa del Sistema Público de Pensiones han llevado sus testimonios y reivindicaciones al Parlamento foral, donde ha pedido "ayuda" para mantener el sistema.

Sus demandas han sido expuestas en sendas sesiones de trabajo, solicitadas por el PSN, en la comisión de Derechos Sociales, en las que los portavoces parlamentarios, a los que han entregado los lazos marrones que simbolizan su lucha, se han solidarizado con ellos.

Te recomendamos







En representación de UGT, Melchor Calleja y Juanjo Martínez, y Manuel Vázquez, por CC OO, han defendido un sistema público de pensiones como garantía de una "vida digna" en el tramo final de la vida y han denunciado que con la crisis económica, que ellos no provocaron, empezaron los recortes y ahora, cuando se está saliendo de ella, "siguen recortando las pensiones".



Como una "broma" ha calificado que se hable de un crecimiento del 3% y a ellos les envíen una carta anunciando un incremento de la pensión del 0,25%, tras lo que ha apuntado que "lo que quieren es hacer creer que el sistema no se puede sostener" y que se hagan planes de pensiones privados, pero "con qué dinero", ha preguntado.



"Somos viejos pero estamos acostumbrados y no vamos a parar, solos no podemos y por eso pedimos apoyo para, entre todos, mantener las pensiones en los parámetros anteriores a la crisis", ha dicho.



A continuación, miembros de la Coordinadora Navarra para la Defensa del Sistema Público de Pensiones han expuesto la "situación real y cruel" que viven muchos pensionistas, que según han denunciado, están pasando de la "miseria a la indigencia" con unas subidas que en muchos casos no llegan a un euro.



Esperanza Rubio, miembro de la coordinadora y presidenta de una asociación de jubilados de Tudela, ha puesto voz a esas situaciones con su propia experiencia, entregando la carta en la que se le comunica la subida de un 0,25% de su pensión, calculada sobre 379,43 euros, lo que ha considerado una "desfachatez".



Si no fuera por su marido, ella tendría que ir a comer al comedor social al que acude como voluntaria, ha comentado emocionada, recordando que allí ve mucha gente que conoce y que por diversas situaciones personales se ven obligadas a utilizar ese recurso.



En este contexto ha pedido que esto sea tenido en cuenta para que sus demandas lleguen al Ejecutivo central y mientras eso no sea una realidad instan al Gobierno navarro a continuar con el esfuerzo de complementar las pensiones, pero no mediante el IRPF sino con un complemento hasta que los ingresos mínimos no bajen de 1.080 euros mensuales.



"No nos pueden dejar solos", ha remarcado, tras lo que ha remarcado que tienen "voto" y lo van a utilizar.



A su testimonio se ha unido el de Clara del Moral, pensionista por enfermedad con cargas familiares, su madre, su hija y sus nietos, que desde 2013 cobra una pensión de 1.000 euros. "Tengo 65 años, tengo derecho a vivir, me han robado mi vida", ha dicho.



La coordinadora, según ha señalado Fernando Viedma, está preparada para combatir el tiempo que haga falta contra la "injusticia" que el Gobierno del PP quiere imponer a los pensionistas.



Entre sus demandas, además de adecuar las pensiones a un salario mínimo de 1.088 euros, figura rebajar la edad de jubilación de 67 a 65 años, revalorización automática de las pensiones a través del IPC e igualdad de género.



Sus testimonios han dejado una "foto muy gráfica" de la situación en una sesión en la que sus reivindicaciones han sido compartidas y consideradas "justas" por la mayoría, una sesión en la que el representante del PPN ha sostenido que su partido ni ha recortado, ni congelado las pensiones, sino que las ha subido, tras lo que ha pedido que se deje a un lado "la demagogia y el populismo".



"Dice que no me han bajado la pensión, me la han subido 0,98 euros, pero la luz me la han subido 12 euros, ¿me la han bajado o me la han subido?" le ha respondido Rubio en el turno de réplica de la sesión en la que han concluido pidiendo que se dejen ya "de tonterías" y se pongan a la tarea.

Selección DN+