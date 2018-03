Actualizada 14/03/2018 a las 19:45

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha indicado que la oposición de Educación prevista para este año será el próximo de 23 de junio y "así se hizo saber a los sindicatos en la Mesa Sectorial".

Solana ha señalado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, que el 23 de junio "es fecha común a otras convocatorias de otras Comunidades".

La consejera ha indicado, sobre si ese día será la oposición tanto en castellano como en euskera, que "es lo que tenemos que establecer", pero "hemos dejado claro que serán en momentos distintos para dar opción a la gente que tenga la capacitación y esté habilitada para ejercer en las dos lenguas a poder hacer dos veces el mismo examen en una lengua y en otra distinta en distinta convocatoria".

Solana ha precisado que está previsto que la convocatoria se publique en esta semana "y espero que así sea". "A partir de ahí, el departamento tiene que comenzar ya, una vez que va conociendo el nivel de inscripciones y de gente que va apuntándose en el plazo previsto, a definir tribunales y otra serie de cuestiones de carácter organizativo y definirá cómo se va a hacer el reparto para poder hacer posible y garantizar que haya convocatorias en distinto momento para las listas de castellano y euskera".

El Boletín Oficial de Navarra publica este jueves, 15 de marzo, la Resolución por la que se convocan los procedimientos selectivos de ingreso y de acceso al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y de ingreso al cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria; es decir, a partir del viernes, día 16 de marzo, y hasta el miércoles, 4 de abril de 2018, ha informado el Gobierno de Navarra.

En la convocatoria se especifican, asimismo, los requisitos que deben reunir las personas aspirantes y la documentación que deben presentar junto con la instancia.

La fase de oposición dará comienzo no antes del 15 de mayo de 2018, con un acto de presentación que será convocado en su momento y al que las personas aspirantes deberán acudir personalmente, no siendo válida la representación por otras personas. En dicho acto de presentación deberán presentar la programación didáctica. Quienes no concurran al acto o no presenten la programación serán excluidos del proceso selectivo.

