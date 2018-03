Actualizada 14/03/2018 a las 19:38

El nuevo coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, José Santiago Martín Gómez, ha afirmado en su toma de posesión que asume el cargo con "mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad".

El acto, que ha comenzado a las 13.00 horas, ha estado presido por el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, y la delegada del Gobierno en la Comunidad foral, Carmen Alba.

También han asistido el expresidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Navarra (TSJN), Joaquín Galve, y el rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Alfonso Carlosena, entre otras autoridades.

Martín Gómez ha elogiado en su intervención "el alto nivel" alcanzado por la unidad que dirigirá y que, ha dicho, "goza del reconocimiento y respaldo mayoritario de la sociedad navarra".

Tras aseverar que "gran parte del éxito" se debe a sus predecesores, ha señalado que en Pamplona transcurrió parte de su adolescencia, ya que su padre, capitán del cuerpo retirado, estuvo destinado en esta compañía a comienzo de los años ochenta.

Unos años, ha recordado "difíciles, especialmente duros, donde muchos guardias civiles, policías, militares, políticos o empresarios, ciudadanos en general, fueron víctimas de la barbarie y la sinrazón de la banda terrorista ETA".

Asimismo, ha destacado la "singularidad" de Navarra en el sentido de que las tres administraciones, estatal, autonómica y local, participan "directamente" en la gestión de la seguridad pública, con cuerpos policiales propios que "comparten" territorio y competencias.

"Esta singularidad del modelo policial no debe suponer una debilidad sino una fortaleza que nos exige a todos un plus de interacción", ha remarcado, y ha añadido que, "en materia de seguridad, los principios de colaboración y cooperación no son una opción sino una obligación que debe presidir el ejercicio de nuestra función pública".

Martín Gómez se ha dirigido especialmente a los guardias civiles ubicados en Navarra para decirles que es "consciente de que los medios son limitados y que siempre hay un margen de mejora para incrementar las dotaciones de personal y material de puestos y unidades especializadas".

Por ello, ha sostenido que se trabajará en "la búsqueda de fórmulas" para que tengan "una mayor formación especializada, mejor equipamiento y medios más modernos" y también en la "permanente adaptación de procedimientos y organización".

El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, ha destacado que Martín Gómez fue el número uno de su promoción en la academia militar de Zaragoza, que pasó once años destinado en Logroño y que en los últimos ha estado como jefe de operaciones en la comandancia de Granada.

También ha resaltado su paso por la secretaría de Estado de Seguridad y su "amplia experiencia en el ámbito internacional" al haber estado desplegado en Salvador y en Irán, entre otras zonas.

En referencia al conjunto del Instituto armado ha comentado que la Guardia Civil "ha sabido ganarse el cariño, respeto y admiración" y "ha contribuido a crear un vínculo nacional, reforzando el principio de unidad y facilitando la vertebración del Estado actual".

Finalmente José Manuel Holgado ha tenido un "emocionado recuerdo y reconocimiento a todos los guardias civiles que han dado su vida en cumplimiento de su deber y a los asesinados en nombre de la sinrazón ETA".



