I-E tacha de "barbaridad" y "despilfarro" la unión con la Y vasca por Ezkio

Izquierda-Ezkerra considera "una barbaridad medioambiental y un despilfarro económico" la propuesta del Gobierno foral de unir el corredor ferroviario navarro de altas prestaciones con la Y vasca por Ezkio.



La conexión por Ezkio "multiplica los destrozos medioambientales y dispara en 1.300 millones de euros el coste de la infraestructura", sostiene la coalición que sustenta al Ejecutivo foral junto a Geroa Bai, EH Bildu y Podemos.



Y muestra por ello en un comunicado su "total disconformidad con las alegaciones que el Gobierno de Navarra ha presentado a las conclusiones del estudio informativo realizado por el Estado sobre las opciones" para esta conexión ferroviaria.



Para I-E, con ellas el Ejecutivo foral "se convierte en abogado defensor" de la opción "más cara y lesiva", aunque con algún "maquillaje" como reducir de 21 a 19 kilómetros el túnel por la Sierra de Aralar.



I-E rechaza también las "dudas" que esgrime el Gobierno sobre la capacidad de la vía con otra conexión, sostiene que lo que hay que defender es "el interés general", y subraya que con la propuesta del gabinete de Uxue Barkos los "únicos" intereses que "saldrían claramente beneficiados serían los de las empresas constructoras" por un aumento del coste de la obra en 1.300 millones de euros.



Tras defender que el proyecto ferroviario de Navarra debe ser "compatible para viajeros y mercancías con un tercer raíl y doble vía en su caso para la adaptación de ancho europeo, que conecte con agilidad y frecuencia las principales poblaciones", I-E califica además de "indecente que el Gobierno de España se niegue a valorar y debatir sobre alternativas".



En este sentido asegura que "existen" otras propuestas "sostenibles económica y medioambientalmente" y por eso rechaza que Fomento "imponga su modelo (del TAV) ruinoso y fracasado en todo el Estado", igual que ve "inaceptable y muy grave que el Gobierno de Navarra se sume de forma acrítica a esta imposición".



No contar con un convenio entre Navarra y el Estado para el desarrollo del corredor ferroviario "no es suficiente para detener el disparate pero sí ha evitado que el Gobierno de Navarra sea legalmente corresponsable del TAV de la ruina", dice I-E, que se "felicita" para terminar de que este nuevo convenio no se haya firmado.

