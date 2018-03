Esparza: “No se puede poner flores a las víctimas de ETA y a la vez recibir a etarras”

Actualizada 13/03/2018 a las 09:13

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, afeó este lunes a UPN y el PP por no acudir el sábado al acto que organizó el Gobierno foral en reparación a las víctimas del terrorismo. Un acto que, sin embargo, no contó con la presencia de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, que promovió un acto propio el domingo.

- “Con su posición sectaria volvieron a demostrar que las víctimas les interesan en la medida en que benefician a sus intereses partidistas” -aseguró Martínez en referencia a regionalistas y populares.



El nacionalista obtuvo una rápida y contundentes respuesta del líder de UPN, Javier Esparza:

- “Estamos con las víctimas del terrorismo, con las víctimas navarras; UPN tiene dos víctimas entre sus filas y las familias de esas víctimas de UPN decidieron acudir al acto del domingo y no al del sábado, y UPN va a estar acompañándolas siempre” -replicó Esparza, quien tildó de “miserable” a Martínez por sus palabras.



La resaca de los actos del fin de semana coincidió en el Legislativo con la aprobación de una declaración presentada por el cuatripartito que sostiene al Gobierno de Uxue Barkos en contra de “la política penitenciaria de alejamiento de las personas presas y las medidas excepcionales de aislamiento”. La iniciativa de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E llega después de que la semana pasada fue hallado muerto en su celda de Puerto III (Cádiz), con cortes en el brazo, el etarra Xabier Rey. Votaron en contra de lo expuesto UPN, PSN y PP. Sin embargo, el PSN se sumó al cuatripartito para apoyar un segundo punto: “El Parlamento entiende necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares”, decía el mismo. “En su momento las decisiones estaban bien tomadas. Ahora el marco actual es diferente, tras el abandono del terrorismo por parte de ETA”, justificó la socialista María Chivite.



El presidente de UPN, Javier Esparza exigió el fin de los “maquillajes, blanqueos y cuentos chinos”. “No se puede un día aparecer en el monumento a las víctimas del terrorismo a depositar una rosa y el mismo día hacer recibimientos con honores a etarras, asesinos. Esto es blanquear, maquillar, contar una realidad que no es tal”, dijo en referencia a la presencia de Bildu en el acto del Ejecutivo del sábado y en el homenaje que se rindió a Xabier Rey. Precisamente, Adolfo Araiz (Bildu) expuso este lunes que la muerte del etarra Rey “se podía haber evitado”. “Hemos sido testigos de la cruel política penitenciaria del Estado español y es hora de terminar con sus medidas de venganza política”, añadió para después criticar al Gobierno foral “porque no se ha puesto en contacto con la familia de Rey”. “No se puede mirar para otro lado cuando una familia navarra está sufriendo”, rubricó Araiz.



- “Se abrirá o se ha abierto una investigación sobre las causas del fallecimiento de Rey y, cuando tengamos más datos, el Gobierno, si no lo ha hecho, lo hará si lo considera conveniente” -contestó Koldo Martínez por parte de Geroa Bai, partido de la presidenta Barkos-. “Pero no es práctica habitual que el Gobierno envíe condolencias siempre que fallece una persona de Navarra, sea en las circunstancias que sean”.



Por su parte, Ciudadanos, sigla sin representación parlamentaria en Navarra, emitió este lunes un comunicado apoyando la dispersión de los presos por terrorismo. “Es una consecuencia de la falta de respuestas definitivas de ETA y apoyamos las medidas excepcionales como ésta”, indicó Carlos Pérez-Nievas. “Aquellos pesos con la suficiente valentía para arrepentirse, ayudar al esclarecimiento de sus crímenes y desmarcarse de las estrategias abusivas y limitadoras de sus propios derechos que imponen ETA y sus organizaciones satélites, ya gozan de una situación penitenciaria normalizada”.

