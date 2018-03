Actualizada 13/03/2018 a las 17:29

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, ha asegurado que el Ejecutivo "no admitirá" la paralización de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, ni la acusación de que no se está "apostando" por este proyecto.



"No vamos a admitir ni la paralización ni el decir que no estamos apostando por este proyecto", ha asegurado este martes por la mañana Elizalde durante una comparecencia parlamentaria a petición de UPN y PPN para informar sobre estas obras y de la hoja de ruta contra el cambio climático.



Tras garantizar que "el compromiso de este gobierno ha sido, es y será la de abordar con el máximo rigor este proyecto de ampliación de la primera fase", la consejera ha añadido que "no es una cuestión de voluntades políticas" sino que "la complejidad técnica y jurídica del proyecto requiere una actuación precisa para "evitar poner en riesgo tanto el propio proyecto como el interés general".



Tras apuntar que la interlocución con los regantes es "constante y diaria", ha explicado que las modificaciones previstas implicarán un incremento de costes, por lo que se pasará de los 73,7 millones de euros inicialmente calculados a más de 389 millones resultantes del pago del canon durante 30 años.



Según ha indicado, los cambios afectan al trazado del Ramal Arga, medida que supondrá un incremento del 40% sobre lo previsto y la ejecución de dos nuevos cruces de río, con un sobrecoste del 44%.



Elizalde ha destacado la necesidad de aumentar la longitud del ramal, lo que encarece el presupuesto en un 25%, así como de realizar movimientos de tierras con otro aumento del 13% sobre lo presupuestado y diversas obras de toma, con un 11%.



Por otro lado, ha anunciado que se prevé construir el Ramal del Arga en el 'sector XXII Arga 4' mediante procedimiento acelerado en 6 meses, que también supondrá un incremento de inversión.



En cuanto al sector del Arga 4 Funes, ha subrayado que, para lograr que se riegue la zona en mayo de 2018, se hará una instalación de bombeo provisional desde la red de acequias actual utilizando la red construida.



"Lo que pretendemos es llegar a un convenio con la concesionaria para que nos permita poder regar desde la acequia a toda la zona de Arga 5 y Arga 6", ha explicado.



Con todo ello, ha afirmado que los servicios jurídicos están estudiando "la fórmula de ejecución del Ramal Ega y la incorporación de zonas complementarias", y buscando la forma de asegurar las "máximas garantías jurídicas, técnicas y económicas".



En las réplicas, Carmen Segura, de UPN, ha afirmado que las palabras de la consejera "no se corresponden con sus actos" y ha sostenido que a los responsables de este proyecto, "que tenían que tirar de este carro, no les gusta la carga que lleva el mismo y no lo van a mover" amparándose "en triquiñuelas técnicas".



Por el PP, Javier García ha considerado que "la única solución para que continúe el Canal" es que la consejera "no siga" porque "miente descaradamente" al hablar de su compromiso y des "trabas administrativas" que responde a una falta de "voluntad política".



Para Unai Hualde, de Geroa Bai, se trata de "no actuar con precipitación y sin hacer los trabajos previos porque luego pasa lo que pasa". "Hay que indagar y estudiar bien de dónde vienen los males" y tal vez, ha sugerido, calendarizar otra comisión de investigación.



Dabid Anaut, de EH Bildu, ha aclarado que su formación "no ha dicho nunca que la obra se tenga", pero el proyecto fue "mal calculado y mal planificado" y estos "errores" han provocado el "retraso y encarecimiento", por eso ha pedido al Gobierno que "rehaga bien las previsiones necesarias y que no dé pasos en falso".



Por el PSN, Conchi Ruiz ha considerado que la obra "no parece estar paralizada" pero sí ha reclamado más "rapidez" en la gestión, mientras que Marisa de Simón, de I-E, ha negado igualmente la paralización de la obra, ha asegurado que el Ejecutivo está corrigiendo "las imprecisiones del proyecto inicial" y defendido que "eso es actuar con seriedad".

