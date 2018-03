Actualizada 13/03/2018 a las 17:24

Mi alimentación es variada, como de todo y principalmente comida sana. Mi estilo es el normal y por supuesto tomo fruta, verdura, carne… También de vez en cuando consumo comida rápida. Hay muchos problemas de salud porque los niños abusan del azúcar y la obesidad ya afecta a una parte de la población. En definitiva, creo que me alimento bien. Aimar

Personalmente pienso que mi alimentación es variada, aunque pero necesitaría ser más regular, ya que los fines de semana cambia bastante. No engordo porque creo que es importante para mi salud y me preocupan las generaciones más jóvenes. Otro tema es que la información que buscamos en internet que puede ser falsa o equivocada. Miguel

Yo creo que mi alimentación sí es buena, aunque quizá algo irregular porque me olvido del desayuno o almuerzo, de todas formas me temo que es bastante general en los de mi edad. Procuro comer variado, pero los viernes y sábados quizá me debería cuidar un poco más. La verdura no me gusta, pero la como, y me encanta la pasta. Me voy a proponer comer más fruta y evitar la comida “basura” los fines de semana porque creo que nos debería preocupar más nuestra dieta y no caer en el sobrepeso. Pamela

