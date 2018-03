Actualizada 13/03/2018 a las 17:21

A mi parecer mi alimentación, por una parte, es saludable ya que no hago uso abusivamente de bollería, pero en cambio los fines de semanas la mayoría de los adolescentes suelen salir con los amigos y la mayoría de ellos comen chucherías y demás. Aparte tener obesidad puede provocar enfermedades para el corazón. En cambio, si tienes una alimentación saludable te puede permitir ser activo física y mentalmente; o también puede llegar a reducir el estrés. Una de las maneras de tener una alimentación equilibrada es comer fruta, verduras, carne o lácteos y evitar bollería industrial, gaseosas, comida basura, etc. Yuri V.

Creo que mi alimentación es equilibrada porque yo como lo suficiente y lo que debería comer. Tampoco como chuches, ni caramelos, refrescos.... Más o menos todo lo que es mucho azúcar no me gusta. Y luego hago deporte como ahora, para que así, en un futuro no esté gordo. Así es mi dieta. Mi rutina. Yo también aconsejaría que comieran tanto dulce (azúcar) para que estén en forma, por así decirlo. Sobre todo un niño de 10 o 11 años que en principio, algunos ya tienen un sobrepeso y que lo mejor sería que: 1º Que coman lo debido; 2º Que hagan deporte; 3º Que no tomen tanto dulce. Y también ellos deberían darse cuenta que si comen muchos chuches, les podrían aparecer caries y a ¿quién le gusta ir al dentista? A nadie ¿verdad? Así que con ayuda de los padres, les conciencien a sus hijos. Andrés G.

Yo creo que lo primero para llevar una dieta equilibrada es cumplir unas normas, que serían: hacer deporte, comer al menos cinco piezas de fruta al día, beber como mínimo un litro y medio de agua al día y otras muchas más cosas. En mi caso sí cumplo una dieta equilibrada. Andrea M.

