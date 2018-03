Actualizada 13/03/2018 a las 17:19

Mi dieta es bastante equilibrada generalmente, pero no suele ser así todos los días, a veces como alimentos no sanos precisamente, tendría que cambiar algunas cosas. En fin, está bastante bien aunque en ocasiones nos damos algún capricho. Arturo O.

Yo creo que mi dieta es un poco desequilibrada porque cuando soy yo el que me preparo la comida, me hago carne a la plancha con una ensalada, verduras… y cuando me lo prepara otra persona o en determinadas épocas (fiestas, Navidad…) se cocinan cosas más dañinas para la salud, lo contrario. Brandon S.

Yo no sigo una dieta equilibrada porque, a parte de que soy muy rarito para la comida, yo no voy a quedarme sin comer porque haya verdura o algo así. Si hay para comer algo que no me gusta mucho, hago yo lo que me apetece. Prefiero comer comida basura a quedarme con hambre comiendo verdura o algo que no me gusta mucho. José

Yo lo que pienso es que mi alimentación sí es equilibrada porque como verduras, frutas, pescado… Me alimento bien y no como grasas porque es malo para la salud. Joselín P.

Por mi parte sí tengo una dieta equilibrada porque no como bollería industrial constantemente, suelo comer alimentos sanos, verduras, legumbres, carne, pescado, fruta… Así que creo que sí tengo una dieta equilibrada. Marcos T.

Mi alimentación no es equilibrada al 100%, porque además de comer comida sana como verduras, frutas, carne, pescado… también como bollería industrial, al menos me como 8 donuts durante 2 días de la semana. Sé perfectamente que debo dejar de comer bollería industrial y comer más sano. Moha. S.

Yo creo que mi dieta no es equilibrada porque como mucha comida basura y bollería industrial, y eso no es para nada saludable. Hago intentos de comer verdura y comida casera para ayudar a mi cuerpo a soportar tanta azúcar, y encima mi profesora de matemáticas me aconseja no consumir alimentos malos. Desde aquí quiero darle las gracias, gracias Pilar. Riad I.

