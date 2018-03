Actualizada 13/03/2018 a las 17:16

Mi alimentación es bastante variada pero en absoluto la considero equilibrada. En primer lugar, desayuno muy mal ya que solo tomó un vaso de leche. Mi almuerzo tampoco es saludable: como muchas patatas de bolsa, Coca cola etc. Por otro lado está la comida: me alimento con arroz, pasta, carne, alubias, ensaladas o verduras. A la hora de la merienda ingiero alguna fruta o a veces nada. Por último, algunas noches no tengo hambre y solo me tomó un vaso de zumo, de leche o un yogurt. Creo que tendría que comenzar una alimentación equilibrada y adecuada ya que hago deporte; debería comer alimentos que me aporten proteínas y hierro. Por ejemplo: legumbres, frutos secos, carne, pescado. Maitel

Pienso que sí tengo que cambiar mi alimentación, comiendo de manera sana y equilibrada: debería comer más frutas, verduras, legumbres y menos alimentos precocinados, comida rápida o golosinas. Tanto yo como muchas otras personas tenemos que cuidar nuestra alimentación ya que no solo consiste en vernos bien físicamente sino también en tener buena salud. Rihab

Selección DN+