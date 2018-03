Actualizada 11/03/2018 a las 09:11

La próxima semana el Gobierno de Navarra ya contará con un helicóptero que sí cumpla con la normativa europea para transporte aéreo sanitario. Habock Aviation Group, la firma que presta el servicio, ha cedido sin coste alguno a la Comunidad foral un EC135.

Desde que este periódico publicó el pasado 8 de febrero que Navarra no cuenta con un helicóptero que cumpla con la normativa para el transporte aéreo sanitario, el Ejecutivo siempre ha mantenido lo contrario.

El pasado 22 de febrero, UPN preguntó en el Parlamento foral a la consejera de Interior, Mª José Beaumont, “las razones por las que el Gobierno no cuenta en este momento con el servicio de helicóptero para el transporte sanitario”. La consejera respondió que el “Ejecutivo foral sí cuenta con el servicio de helicóptero para transporte sanitario”.

DESDE NOVIEMBRE

El modelo de aeronave ahora cedido era el mismo con el que se prestaba servicio hasta finales de noviembre del año pasado, fecha en la que dejó de estar operativo y “desde la cual no se habrían podido realizar vuelos HEMS (Helicópteros de los Servicios de Emergencias Médicas)”, según el Sindicato Libre de Trabajadores (STLA) que destapó la falta de este servicio. Según STLA, Navarra era hasta ahora la única comunidad sin helicóptero para transporte aéreo sanitario. Los consejeros de Interior, Mª José Beaumont, y de Salud, Fernando Domínguez, negaron ambos extremos.

El sindicato ya había alertado al Gobierno el 27 de noviembre del año pasado que el tipo de helicópteros que tiene contratados incumple la normativa “por no tener espacio suficiente para llevar simultáneamente la camilla y al tripulante HEMS, como se exige, contribuyendo todo ello a una notable disminución de la seguridad en vuelo”. A pesar del aviso, el Gobierno de Navarra no tenía previsto contratar un helicóptero HEMS hasta enero de 2019. Su coste será de 400.000 euros.

DENUNCIADOS ANTE AESA

A raíz de la publicación de esta situación el Gobierno difundió el 26 de febrero una inusual nota de prensa donde se relataba que se habían realizado “tres evacuaciones en helicóptero” durante ese fin de semana.

En uno de esos rescates, el de un motorista accidentado en la sierra de Tajonar, la versión facilitada en dicha nota de prensa por el Ejecutivo foral y el Greim (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de la Guardia Civil diferían. El Gobierno señaló que “el herido fue evacuado en helicóptero al Complejo Hospitalario de Navarra”. En cambio, desde Guardia Civil señalaban que “sobre las 12.10 horas se dejó al herido en una ambulancia medicalizada para su posterior traslado al Complejo Hospitalario de Navarra”.

El uso de dos helicópteros que no cumplen con la normativa europea, de obligado cumplimiento en España, hizo que el STLA denunciara al Gobierno de Navarra ante la Agencia Estatal de Seguridad Área. “No es admisible que esta normativa se incumpla de forma sistemática por razones de interés político, o presupuestario, poniendo con ello en peligro la seguridad en vuelo de los tripulantes del helicóptero sanitario”, explicaban en su denuncia.

Claves y fechas



8 de febrero. Diario de Navarra publica que Navarra no contaba con helicóptero para transporte sanitario desde noviembre.

7 de febrero. El interés de este medio por el asunto provocó que el Gobierno difundiese a última hora una nota anunciando la contratación en 2019 de un helicóptero que sí cumplía la normativa HEMS.

12 de febrero. El Gobierno de Navarra ejerció su derecho de rectificación ante las noticias publicadas por este medio. Señalaban: “El Gobierno de Navarra aclara que no es cierto que Navarra no cuente con transporte sanitario aéreo desde noviembre”. El 22 de febrero Beaumont señaló lo mismo en el Parlamento.

26 de febrero. En una atípica nota de prensa el Gobierno foral publicita que ha hecho en un fin de semana tres evacuaciones en helicóptero.

8 de marzo. El Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (STLA) denuncia al Gobierno de Navarra ante la Agencia de Seguridad Aérea por incumplir la legislación.

10 de marzo. Se hace público que el Gobierno foral dispondrá este mismo mes de un helicóptero que sí cumple la normativa, a pesar de que no había problemas con los actuales.

