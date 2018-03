El río Aragón registra una notable crecida cuya punta llegará hoy a Caparroso

Actualizada 11/03/2018 a las 09:01

El río Aragón registra una notable crecida cuya punta llegará este domingo al mediodía a Caparroso, donde no se esperan desbordamientos de importancia aunque el agua podría anegar las zonas inundables. Aunque el caudal no llega al nivel de prealerta, Protección Civil del Gobierno de Navarra ha avisado preventivamente a las autoridades de las localidades ribereñas.



El brusco incremento del caudal, que prácticamente duplicará los registros habituales, se debe a la apertura del embalse de Yesa para dar cabida a las aportaciones extraordinarias de los ríos que desaguan en el pantano, que en las últimas jornadas recogen el agua procedente del deshielo de la gran cantidad de nieve acumulada en los Pirineos. La crecida del Aragón será puntual, y al no estar previstas precipitaciones de importancia en la cabecera se producirá un rápido descenso del nivel al volver el embalse de Yesa a una situación de normalidad.



No se descarta que el río salga de su cauce en las zonas inundables de Caparroso pudiendo afectar a los cultivos más próximos a sus riberas, por lo que se recomienda no aproximarse a las orillas del Aragón hasta que su caudal comience a descender a partir de mediodía.

