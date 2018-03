La ausencia de víctimas de ETA marca el homenaje del Gobierno foral

Actualizada 11/03/2018 a las 09:22

Un acto de reconocimiento y de reparación a las víctimas del terrorismo marcado por la ausencia de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite). Es lo que ocurrió este sábado en Baluarte, en el homenaje organizado por el Gobierno foral con motivo de la celebración de este domingo, 11 de marzo, del Día Europeo en recuerdo a las Víctimas del Terrorismo.



Como ya había anunciado, Anvite no acudió a un acto cargado de autoridades y representantes de todos los grupos políticos parlamentarios, excepto de UPN y PP, que tampoco asistieron a la cita. También fue nutrida la representación de alcaldes y concejales de localidades navarras afiliados a los partidos del cuatripartito y al PSN.



"PROMOVER LA PAZ"



El desplante no fue absoluto. Sí acudieron alrededor de una decena de víctimas del terrorismo vinculadas a Navarra, acompañadas de familiares y amigos, que ocuparon las primeras filas.



Entre ellas, José Aguilar (guardia civil herido por ETA en Alsasua en 1989), Manuela Resa (viuda del guardia civil José Antonio Ferri, asesinado por ETA en Estella), Mercedes Pérez (viuda de Antonio Conejo, guardia civil asesinado por ETA en Pamplona) y Ainara Hernández (hija de Gregorio Hernández, civil asesinado por ETA en Leitza).



También asistieron familiares de Ricardo García y de Aniano Jiménez, fallecidos en los incidentes de Montejurra de 1976.



En su intervención, la presidenta Barkos, aseguró que el Gobierno foral asumió el compromiso de impulsar políticas públicas de atención a las víctimas del terrorismo “con el deber de memoria que todas las sociedades democráticas tenemos con quienes han sufrido la violencia del terrorismo” y con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.



La presidenta manifestó que el objetivo del Ejecutivo es “promover una cultura de paz, respeto y convivencia donde las atrocidades cometidas en el pasado no puedan volver a repetirse y donde la memoria de las víctimas sea respetada y preservada”.



Aludió a que el “trabajo hasta aquí hecho” con las víctimas “ha sido importante”, pero que el trabajo hecho desde 2015 “ha sido igualmente reparador para todas y el conjunto de las víctimas de ETA”. Barkos afirmó condenar y denunciar la violencia terrorista, por lo que trasladó a la sociedad actual y a las futuras generaciones un mensaje de respeto y convivencia, basado en la memoria de las víctimas del terrorismo.



El acto concluyó con una ofrenda floral ante el Monumento a las Víctimas del Terrorismo, instalado en la plaza de Baluarte. Participaron los parlamentarios de Bildu Adolfo Araiz y Maiorga Ramírez, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, entre otros.

“Para estar con las víctimas hay que aislar a los verdugos”



Juan Salgado Fuentes sufrió un atentado de ETA en Leitza en 1983 cuando ejercía en su puesto de la Guardia Civil. Resultó herido en cuello, tórax y hombro. Este sábado, fue la única víctima que tomó la palabra. Y lo hizo tras un vídeo de 9 minutos en el que compartía escena con otras tres víctimas de ETA. Salgado explicó que hace unos 6 meses grabó un vídeo para el Gobierno vasco y que hace unos días el Gobierno foral le pidió usar sus declaraciones en el acto del sábado. Salgado puso una condición: intervenir. A continuación, su discurso íntegro:



“Voy a diferenciar dos partes: una referente al vídeo. Y otra, sobre la paz y la convivencia. En cuanto al vídeo, son tres secuencias de 30 segundos cada de un vídeo de 15 minutos, por lo tanto es muy fácil sacarlas de contexto. Solo se deberían valorar una vez visto el vídeo completo, donde se relata en buena parte lo que sufrimos las víctimas de ETA en los años 80. Los famosos años de plomo.

Aquello era un infierno. Años de mucho odio, mucha sangre, mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, mucha incomprensión y mucha soledad. Con esta mochila es muy difícil pasar página como pretenden algunos . Y encima nos piden a las víctimas mucha generosidad. A las víctimas no se nos puede pedir más. Nunca hemos respondido con la violencia. Pusimos los muertos, pusimos la sangre, pusimos el sufrimiento y pusimos las lágrimas. ¿Qué más se nos puede pedir? A quienes más les queda de poner de su parte es a los políticos y a los terroristas. Los políticos y los gobiernos deben estar siempre cerca de las víctimas y nunca equiparar a las víctimas con los asesinos. Para estar con las víctimas hay que aislar a los verdugos. Deben exigir a ETA que se disuelva, rechazar y condenar de forma rotunda el terrorismo. Sin paliativos, sin ambages y sin tapujos. Los terroristas deben saldar sus deudas con la justicia, deben colaborar para el esclarecimiento de los atentados que faltan por resolver como prueba de arrepentimiento real y resarciendo en lo posible el daño causado. Solo así se podrá pasar página de una forma justa, digna y democrática. En una palabra: pasar página sin impunidad. Y termino con la famosa frase de Churchill: ‘Nunca tantos le debieron tanto a tan pocos’.

En cuanto a la educación por la paz y la convivencia para que esto no vuelva ocurrir se debe hacer una importante labor educativa y pedagógica. Las víctimas necesitamos memoria, dignidad y justicia. No nos vale la teoría del palo y la zanahoria. No se puede poner un día una placa a una víctima y, al día siguiente, hacerle un homenaje a un terrorista convicto y confeso, recibiéndole como un héroe. Esto es una humillación para las víctimas del terrorismo. Esa no me parece la mejor forma de educar para la paz y la convivencia. Aún hoy, en algunas parte se sigue adoctrinando en el odio. La historia la deben escribir los historiadores, pero para que no tergiverse y se a veraz, se deberá tener siempre en cuenta el relato humano de las víctimas que lo sufrieron en primera persona. Y no mezclemos la memoria pasada con la memoria reciente. No quiero terminar si dirigirme a toda la juventud: vosotros no tenéis la culpa de lo que pasó, pero seréis responsables si volviera a suceder”.

BARKOS: "NO SIEMPRE SE NOS HA PERMITIDO TRATAR BIEN A LAS VÍCTIMAS"



La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, fue la última en intervenir en el acto, celebrado en Baluarte. Tras acabar su discurso institucional, no quiso bajarse del estrado sin contestar delante de todos los asistentes a las palabras de Juan Salgado. Se dirigió a él personalmente: “Juan, ha habido un requerimiento que me has hecho a mí personalmente y me permites que lo traslade. Te has acercado antes y me has dicho: ‘Trata bien a las víctimas’. Permite Juan que te devuelva el mensaje: permitídnoslo. Permitídnoslo porque no siempre, y en el empeño de este Gobierno, se nos ha permitido”.



Barkos también le dijo que las víctimas son “el testimonio vivo, la voz en primera persona que nos recordará siempre aquel horror que nunca debió de ser”.

