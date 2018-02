CC OO cree que la situación en Policía Foral se debe a la "escasez de personal"

Actualizada 26/02/2018 a las 13:13

La sección sindical de CC OO en la Policía Foral ha afirmado que la "compleja situación" del cuerpo a la que aludió el sábado el jefe de la Policía Foral "no se debe tanto al marco normativo vigente como a la pretensión de aumentar la carga de trabajo del capital humano asumiendo más funciones sin incrementar la plantilla".

En opinión del sindicato, "la escasez de personal y la no renovación del mismo están llevando a esa situación, aunque siempre existe la posibilidad de decir no a nuevas tareas y servicios comprometidos mientras la plantilla no crezca como se merece".

CC OO también se ha referido a las palabras de la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, quien afirmó que el Ejecutivo apuesta por una Policía Foral "integral, madura, formada y abierta a la sociedad". En opinión del sindicato, "las palabras de la presidenta están vacías de contenido, a tenor de la política de recortes y desmantelamiento del servicio policial que está llevando a cabo el departamento de Interior que dirige María José Beaumont".

CC OO ha afirmado que "el trabajo que realizan las mujeres y los hombres que forman parte de la Policía Foral no es ningún juego ni ninguna apuesta, más bien la señora Barkos debería creer firmemente en su policía y defenderla con hechos y no con palabras".

En esta línea, el sindicato ha señalado que "esa apuesta por una policía integral se antoja totalmente fuera de lugar después de los últimos recortes que han sufrido unidades como la Brigada de Intervención, el Parlamento y la Audiencia con la supresión de los servicios nocturnos". "Más bien tendría que haber afirmado lo que a todas luces está sucediendo en el seno de la Policía Foral: la apuesta por una policía desintegrada, generalista, improvisada y sin rumbo fijo", ha advertido.

También ha subrayado CC OO que "la Policía Foral tiene una madurez preocupante, la que consta en el DNI de sus miembros, aquella que se acerca peligrosamente a los 50 años de media de edad, y para la que, a falta de un año escaso para la próxima cita electoral de 2019, carece de visos de rejuvenecimiento a la vista, a tenor de la aprobación de una OPE de 17 plazas de policías en 2017". "Como todo el mundo, los policías forales cumplen años y, en poco tiempo, el número de personas con más de 55 de edad será de casi el 65 por ciento de la plantilla, según alertó la Cámara de Comptos en su informe de 2014", ha dicho.

Ante ello, el sindicato ha reclamado "no una apuesta sino una decisión firme y consensuada con todas las partes implicadas, sociales y políticas, para devolver a Policía Foral a los parámetros de calidad que siempre ha tenido".

