Condenada una menor por acosar a una compañera de colegio en Tudela

La condena a 14 meses de libertad vigilada y a no acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante 18 meses; tendrá que pagar 10.000 euros y, si su familia no es solvente, lo asumirá el colegio Jesuitas por no adoptar medidas

Un grupo de estudiantes, en el patio de un colegio. EFE