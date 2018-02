Protesta en Pamplona por el uso de pieles con una modelo vistiendo ropa ensangrentada

Actualizada 24/02/2018 a las 19:11

AnimaNaturalis, organización internacional para la defensa de los animales , realizará una acción para llamar la atención acerca de los animales que se necesitan para confeccionar sólo un abrigo de piel. Varios activistas mostrarán los rostros de los animales víctimas de este la industria peletera en pleno centro de Pamplona, acompañados por una modelo que vestirá un abrigo sangriento. El evento tendrá lugar el 25 de febrero a las 13:00 horas en la Plaza Consistorial de Pamplona.

"Se ha asociado erróneamente el uso de prendas de piel con el lujo y la moda y este es el pensamiento que hay que cambiar porque si conseguimos que no haya demanda, no habrá oferta.", declara Jana Úriz, Coordinadora de AnimaNaturalis en Pamplona. "Actualmente hay muchas alternativas para vestirse sin tener que arrebatar la piel y la vida a un animal", agrega. Visones, hurones, zorros, conejos, focas, nutrias, vacas, chinchillas, y en China incluso perros y gatos, forman parte del amplio grupo de animales que son asesinados para convertir sus pieles en prendas de vestir o accesorios de moda.



Según AnimaNaturalis, anualmente más de 32 millones de animales son sacrificados sólo en la Comunidad Europea para comerciar con su piel. Desde 2007 países como Reino Unido, Italia, Austria, Croacia, Suecia, Alemania y Holanda han ido prohibiendo las granjas peleteras así como incrementando sus normativas referentes a la protección animal para que ningún país miembro de la Unión Europea pueda comprar animales salvajes cazados con cepos para la producción peletera. Pero los motivos éticos que han llevado a estos países a la prohibición de las granjas peleteras no son suficientes en España, convertida en refugio para la patronal peletera dada su flexibilidad legal con la normativa de protección animal.

