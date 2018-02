Sindicatos de Educación anuncian protestas en Navarra si no se atienden las peticiones

Actualizada 23/02/2018 a las 13:16

Los sindicatos de Educación (LAB, Steilas, Afapna, CC OO, ANPE, ELA, CSI-F, APS y UGT) van a iniciar una campaña de información en los centros escolares de Navarra y con las federaciones de padres, partidos políticos, sindicatos de estudiantes y agentes sociales para dar a conocer sus reivindicaciones, que se basan en la reclamación de un pacto con el Gobierno para revertir los recortes en Educación.

Los sindicatos han lamentado, en una rueda de prensa que han ofrecido frente al Palacio de Navarra, la "ruptura" de las negociaciones con el Ejecutivo foral y han asegurado que, "en caso de que la situación no se revierta", presentarán "en breve" un calendario de movilizaciones de "intensidad progresiva".

En representación de las nuevas organizaciones sindicales, Alberto Goikoa (LAB) y Amaia Zubieta (Steilas) han dado lectura a un comunicado con el que muestran su "indignación por la ruptura unilateral de las negociaciones para la consecución de un nuevo pacto para la mejora de la calidad educativa por parte del departamento de Educación".

Además, han negado "rotundamente" que las negociaciones se mantengan abiertas y han censurado que la consejera de Educación, María Solana, les acuse de "intransigencia". "Durante casi un año, quienes participamos en la Mesa Sectorial de Educación hemos colaborado activamente ofreciendo propuestas y hemos demostrado reiteradamente nuestra voluntad de llegar a acuerdos y, por el contrario, a lo largo de estos meses el departamento no ha concretado sus compromisos", han censurado.

Asimismo, Alberto Goikoa y Amaia Zubieta han criticado la "falta de respuesta" de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, a la solicitud de una reunión. "Lamentamos profundamente su desinterés por conocer el punto de vista de la representación del profesorado de la enseñanza pública en el conflicto que las personas responsables del departamento de Educación han provocado y exigimos que se nos escuche", han añadido.

Los sindicatos han insistido en que su objetivo es "la reversión completa de los recortes y alcanzar un pacto educativo con unos compromisos claros y una concreción en la calendarización para implementar las medidas que se acuerden" y han advertido de que no quieren que su "esfuerzo se convierta en un plan flexible para que la administración implemente las medidas de manera arbitraria y con cuentagotas".

Amaia Zubieta ha indicado que "lo que falta es concreción" por parte del departamento en las medidas para revertir recortes. "Hay cosas con las que podemos estar de acuerdo, pero no hay calendarización, y aunque digan que tienen compromisos, lo que les hemos achacado una y otra vez es la falta de concreción en los compromisos", ha señalado.

Sobre la disponibilidad presupuestaria del departamento para atender estas demandas, Alberto Goikoa ha afirmado que "no se puede admitir que no haya habido una planificación adecuada para llegar a un final de legislatura para haber superado la fase" de recortes. "En nuestras manos no está gestionar la cuestión económica, sino exigir como sindicatos las condiciones adecuadas para una educación de calidad", ha afirmado.

