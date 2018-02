Actualizada 23/02/2018 a las 11:51

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha afirmado que "cualquier persona atrincherada dentro de un cargo público que ponga en cuestión" el funcionamiento "democrático" de Podemos "lo que está haciendo es poner en crisis la esencia y el funcionamiento mismo del partido", en referencia a la postura de Laura Pérez y los críticos de Podemos Navarra.



Por ello, ha planteado, en una entrevista en Onda Vasca, que "si no estás de acuerdo en cómo se tiene que funcionar, no estás de acuerdo en este proyecto político, y tendrás que explicar cuál es el tuyo, comentárselo a la ciudadanía y, si tienes suficiente apoyo, hacer un proyecto político diferente".



Así, sobre la posibilidad de convocar un proceso extraordinario en Podemos ante la división en el grupo parlamentario, controlado por los críticos con la dirección, Eduardo Santos ha señalado que "eso supondría tanto como dar la razón al cuestionamiento de quien ahora mismo está poniendo en duda el funcionamiento democrático del partido". "Si en mayo se aprobaron unos documentos por una mayoría bastante importante, cualquier persona atrincherada dentro de un cargo público que ponga eso en cuestión, lo que está haciendo es poner en crisis la esencia y el funcionamiento mismo del partido", ha afirmado.



El dirigente de Podemos se ha referido de esta manera a la situación en el partido, tras la expulsión de Laura Pérez, que cuenta con el apoyo de tres parlamentarios forales. Estos cargos controlan el grupo de la formación morada en el Legislativo foral.



Eduardo Santos ha asegurado que su percepción es que "en Podemos no hay una ruptura, no está partido por la mitad, lo que existe es un conflicto entre la organización, las bases y los órganos que nos hemos dado con cuatro personas que están en el grupo parlamentario y que en un momento determinado se han colocado fuera del debate democrático de los órganos".



El dirigente de Podemos ha afirmado que "somos un partido político que nacimos y crecimos con algunas banderas, una de ellas el estricto cumplimiento de nuestro código ético". "Dijimos que no íbamos a utilizar el cargo en beneficio propio y estamos directamente abochornados porque hay gente que no ha entendido que esto debe ser así", ha señalado.



En todo caso, ha afirmado que "la dirección mantiene todas las líneas de comunicación abiertas y así se ha ido manteniendo desde un principio".



Por otro lado, Eduardo Santos ha reiterado que Podemos "es firmante del acuerdo programático del Gobierno de Navarra y es leal a ese acuerdo".

