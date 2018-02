Actualizada 22/02/2018 a las 16:03

La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha mostrado este jueves su discrepancia con la expulsión del partido de su compañera de grupo Laura Pérez, a la que ha pedido que entregue su acta, tal y como le ha pedido la dirección de la formación morada.

De esta forma se ha pronunciado en este sentido en declaraciones a los periodistas momentos antes de comenzar el pleno del Parlamento, al que asisten como es habitual los siete integrantes del grupo parlamentario, pese a que la dirección de Podemos ha pedido a cuatro de ellos, Laura Pérez, Carlos Couso, Fanny Carrillo y Rubén Velasco, que entreguen sus actas.

Sáez ha querido precisar que no hablaba como portavoz de Podemos, sino a título personal, para aclarar unas cuestiones que consideraba importantes sobre la situación actual de su partido y su grupo.

"No pertenezco ni a un grupo de los cuatro, ni a un grupo de la dirección", ha sostenido, tras lo que ha puntualizado que no es que ella vaya "por libre", sino que pertenece a Podemos, al Podemos que cree que "no está siendo bien representado por nadie".

Ante la decisión de la Comisión de Garantías de Podemos de expulsar a la ex secretaria general y parlamentaria Laura Pérez, ha dicho no compartirla, ya que "toda persona tiene derecho a defender sus ideas".

No obstante le ha pedido que deje el acta parlamentaria "por su propio bien". "¿Para qué seguir en un sillón que no le va a hacer ningún favor? Que siga trabajando por el Podemos que cree", ha agregado.

A todos sus compañeros les ha recordado que el acta no es suya, sino de Podemos, ya que en este país esto "no es posible todavía, ojalá fuera".

En su opinión, los problemas de fondo "no tienen que ver con grandes diferencias políticas, sino más de funcionamiento interno, que tienen que ver desde el inicio de Podemos hasta ahora, que han competido a la anterior dirección y a la actual" y que "tienen que solucionarse desde un punto de vista democrático".

Sáez ha expresado su malestar porque además en "este lío de pasillos", en los que se habla "más en los pasillos que en las comisiones, hay una utilización de las mujeres porque no se está respetando la paridad".

La parlamentaria ha opinado que quienes dicen que han hecho todo esto "para conciliar, lo han hecho mal, no han conseguido nada", por lo que ha instado a ponerse a trabajar para solucionar lo que no ha funcionado, tras lo que se ha mostrado "esperanzada" y ha apuntado que cree que "hay solución, si se quiere, se puede", pero para eso hay que sentarse y ponerse a hablar, pero no con imposición.

"Un ejemplo de todo esto es que en este pleno hoy todo lo que tiene ver con Podemos lo va a defender Tere Sáez, como es bastante habitual y lo habrán visto mucho a lo largo de los plenos", ha señalado, tras lo que ha concluido "por algo será".

