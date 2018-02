Navarra registra 73,9 casos de gripe por 100.000 habitantes en la última semana

Actualizada 22/02/2018 a las 16:50

Navarra ha registrado 73,9 casos de gripe por cada 100.000 habitantes en la última semana, del 12 al 18 de febrero, según el último informe publicado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III.



Si bien, en el conjunto nacional destaca la mortalidad de la gripe que sigue creciendo en España y en la última semana se han notificado 93 nuevos fallecimientos de casos graves hospitalizados con el virus que elevan a 636 el número total de muertes, un 50 por ciento más que las registradas durante toda la temporada pasada. La actividad gripal, en cambio, continúa en descenso.



La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III no obstante aclara que las nuevas defunciones no se han producido todas en este periodo, sino que se distribuyen entre las semanas previas.



El informe sigue registrando un "exceso de mortalidad" desde la última semana de diciembre, que se concentra fundamentalmente en los mayores de 64 años y ha coincidido tanto con la fase de ascenso de la epidemia gripal como con la ola de frío registrada en España en las últimas semanas.



De hecho, y pese a que todavía quedan unos meses para que concluya la temporada gripal 2017-2018, hace unas semanas el número de fallecimientos superó ya las 421 muertes registradas durante toda la temporada anterior, convirtiéndose en la epidemia más letal de los últimos años, por delante incluso de la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009, que causó 472 muertes.



La mortalidad esta temporada es algo mayor en hombres (52% de los fallecidos), en el 70 por ciento de casos está asociada al virus B y el grupo más afectado eran los mayores de 64 años, ya que el 85 por ciento de los fallecidos tenían más de esa edad, con una mediana de 82 años.



Además, el 98 por ciento presentaban factores de riesgo, el 52 por ciento desarrolló una neumonía y de los 547 casos pertenecientes a grupos en los que la vacunación estaba recomendada, el 49 por ciento no lo había hecho.



Junto a los fallecimientos, en la última semana también ha crecido el número de hospitalizaciones de casos graves confirmados por gripe en el laboratorio, con 436 nuevos ingresos que elevan a 3.988 el número total de casos graves. Y de los que eran considerados grupo de riesgo, el 54 por ciento no estaban vacunados.



LA ACTIVIDAD CAE UN 15% CON RESPECTO A LA SEMANA PASADA



Pese a estos incrementos, el informe de la última semana recoge un nuevo descenso de la tasa global de incidencia de gripe hasta los 128 casos por 100.000 habitantes, un 15 por ciento menos que la semana anterior.



De hecho, aunque la difusión de la enfermedad sigue siendo epidémica en la mayor parte de redes centinela, en Cantabria es local y en Asturias, Extremadura y Canarias es ya esporádica.



En la última semana la región más afectada es La Rioja, con 269,7 casos por 100.000 habitantes, seguida de Ceuta (232,6), País Vasco (223,1), Melilla (211,6), Castilla y León (182,4), Cataluña (158,8) y Aragón (156,2).



Ya por debajo de la media nacional estarían Comunidad Valenciana (126,9), Castilla-La Mancha (126,2), Baleares (112,8), Madrid (97), Andalucía (94,8), Cantabria (85,3), Navarra (73,9), Canarias (67,6), Asturias (46,9) y Extremadura (45,2), mientras que de Galicia y Murcia no se especifican datos.



El informe muestra esta semana un descenso de las tasas de gripe en los grupos mayores de 5 años, siendo significativo en el de 5 - 14 años.

Etiquetas Salud

Gripe

Selección DN+