La crisis de Podemos puede poner en riesgo los ingresos del partido

La dirección de Podemos no sólo ha perdido las riendas del grupo parlamentario, sino que en la crisis abierta el partido se juega también sus ingresos. El dinero que el Parlamento da a los grupos de la Cámara para su funcionamiento acaba siendo la principal fuente de financiación de los partidos navarros. Por ese motivo, la ruptura que atraviesa Podemos puede poner en riesgo los ingresos con los que esta formación política afronta sus gastos, desde el alquiler de su sede, las nóminas de sus trabajadores y el resto de su actividad anual.



Este motivo podría estar detrás de que a estas alturas no hayan sido ni siquiera expedientados tres de los cuatro críticos que se han hecho con el control del grupo. Por el contrario, la dirección del partido lleva dos días tendiéndoles la mano públicamente, como este miércoles hizo la presidenta del Legislativo, Ainhoa Aznárez.



El grupo de Podemos recibe cada año de la Cámara 413.000 euros. En esta cifra no están incluidos los sueldos de la presidenta ni de los otros seis parlamentarios. Tampoco incluye el salario de la jefa de gabinete y el secretario de Aznárez ni de dos asistentes del grupo.



En 2017, según reflejan las cuentas publicadas por Podemos en su página web, de los 413.000 euros que recibió el grupo parlamentario, unos 290.000 fueron al partido. Los aproximadamente 130.000 restantes se consideraron gastos del grupo e incluyeron entre sus principales partidas la nómina de otros 4 trabajadores.



Según su propia información, los ingresos de Podemos como partido fueron el año pasado de 317.000 euros, de los que cerca de 290.000 provenían del grupo parlamentario y el resto, de donaciones de los cargos electos.



Componen el grupo parlamentario de Podemos la presidenta de la Cámara Ainhoa Aznárez, el ex portavoz Mikel Buil (situado junto a la dirección), Tere Sáez (que insiste en que no está en bando alguno) y los cuatro críticos que han tomado la portavocía y las riendas del grupo: Carlos Couso (portavoz), Fanny Carrillo (portavoz adjunta), Rubén Velasco y la ya expulsada Laura Pérez, ex secretaria general del partido.



EL DINERO SERÍA DEL GRUPO



No hay que descartar que el problema que supondría para la financiación de Podemos quedarse sin grupo parlamentario sea el motivo por el que el partido haya limitado las medidas disciplinarias a Laura Pérez, mientras tiende la mano a los otros tres críticos, incluido el nuevo portavoz. Y eso, a pesar de que Carlos Couso no ha podido hacer más méritos para ser expulsado de la formación política. Llegó a decir que con el paso que han dado están ya al margen de Podemos. Esta semana reconocía su sorpresa por no haber sido expedientados, afirmando que el partido “se está muriendo”. “Yo he manifestado en los últimos días cosas muy fuertes”, decía el pasado martes. “¿Expedientarnos? ¡Ya están tardando! Los otros tres parlamentarios posiblemente hemos cometido infracciones mucho más graves que las de Laura Pérez”, recalcó Couso.

Lo que ha hecho el partido es pedir a Couso, Carrillo y Velasco que devuelvan el acta de parlamentarios. Pero lo ha hecho sin abrirles un expediente previo y sin expulsarlos, cuando lo lógico suele ser que estas medidas se adopten en primer lugar.

Si Podemos expulsase a todos los críticos, éstos no descartan cambiar de nombre al grupo, como ya ha avanzado Couso. El grupo estaría controlado por personas que no están en las filas de Podemos, algo que temería la dirección. Hay que recordar que el líder del partido, Eduardo Santos, llegó a decir que Laura Pérez podía estar construyendo algo fuera de Podemos.



Ahora Navarra, grupo interno del partido al que pertenece Pérez, denunció este miércoles en un comunicado la “purga política” que a su juicio pretende Podemos con la expulsión de la exdirigente. Manifestó que el fin es que se “imposibilite u obstaculice” que ésta pueda presentar su candidatura de cara a las próximas elecciones al Parlamento navarro.



EL GOBIERNO HABLA CON TODOS



Y mientras, el cuatripartito asiste con inquietud a lo que cada día va sucediendo en Podemos. La portavoz del Ejecutivo, María Solana, llegó a afirmar este miércoles que el Gobierno “trabaja con todos los parlamentarios de Podemos y también con la formación política”, apelando al “compromiso y a la lealtad” de todos ellos con el acuerdo programático.



Sobre el caso concreto de Laura Pérez, expulsada de Podemos, Solana dijo que “es una parlamentaria foral y como tal es una interlocutora válida”.



Recordó además que Pérez estuvo presente en la negociación del acuerdo programático, y añadió que hasta el día de hoy no han visto ningún caso en el que ella no se haya visto reflejada en ese acuerdo que ayudó a redactar y qué firmó.

Subvención del grupo



413.856 € recibe el grupo parlamentario de Podemos al año, 34.488 euros/mes. Se desgrana así:



Subvención fija:

8.091 euros al mes. Podemos obtiene como grupo cada mes esa cantidad, lo que hace un total de 97.092 euros al año.



Subvención variable:

-18.053 euros al mes. La Cámara da 2.579 por cada parlamentario del grupo para “gastos de funcionamiento” y de “organización” y Podemos tiene 7 parlamentarios. Son 216.636 euros al año.

-8.344 euros al mes. El Legislativo da a los grupos por cada 5 parlamentarios o fracción para gastos de “personal y actividad”. 4.172 euros. En Podemos, se multiplicaría por 2. Son 100.128 euros al año.



OTROS. Los 413.856 euros no incluyen los sueldos de los siete parlamentarios, ni los de los 2 asistentes del grupo ni de la jefa de gabinete y el secretario de la presidenta Aznárez, ya que los paga el Parlamento aparte.

