Los siete integrantes del grupo parlamentario de Podemos, entre ellos Laura Pérez, quien ha sido expulsada esta semana del partido, han asistido con normalidad a la sesión de control al Gobierno celebrada esta mañana, en la que solo ha intervenido Tere Sáez.



Pese a la expulsión de Podemos de Laura Pérez y a los requerimientos del Consejo Ciudadano para que tanto ella como los parlamentarios que le apoyan, Carlos Couso, Fanny Carrillo y Rubén Velasco, devuelvan su acta, todos ellos han actuado con normalidad en la sesión plenaria y han ocupado sus escaños junto a Mikel Buil y Tere Sáez, mientras que Ainhoa Aznárez ha continuado presidiendo la sesión.



En esta ocasión la única de todos ellos que ha tomado la palabra ha sido Tere Sáez, quien ha representado a su grupo en la interpelación al consejero de Salud y ha formulado tres preguntas al Gobierno.



Sáez ha sido también la única que ha hecho declaraciones a los medios de comunicación para dejar claro que no pertenece "ni a un grupo de cuatro, ni a un grupo de la dirección", sino al Podemos que, en su opinión, "no está bien representado por nadie".



La parlamentaria además ha discrepado con la expulsión del partido de su compañera de grupo Laura Pérez, a quien, no obstante, ha pedido que entregue el acta "por su propio bien".



La crisis interna abierta con el expediente a Pérez, que ha llevado a su expulsión, ha trascendido al propio grupo parlamentario, llegando a afectar a los órganos de la Cámara, lo que ha sido denunciado por el portavoz de UPN, Javier Esparza.



El regionalista ha apuntado que la presidenta del Parlamento "debiera plantearse" su continuidad en el cargo por el supuesto intento de relevar a la actual letrada mayor de la Cámara tras haber emitido un informe sobre la portavocía de los grupos parlamentarios, discrepante con la postura que mantiene la dirección de Podemos. Ese informe posibilitó el relevo de Mikel Buil como portavoz del grupo parlamentario por Carlos Couso.



Esto, en opinión de Esparza, es un intento de "manipulación" y de uso "partidista" de la institución.

