Actualizada 21/02/2018 a las 13:09

Podemos Navarra ha expulsado a su exsecretaria general, Laura Pérez. La Comisión de Garantías ha resuelto definitivamente contra ella el expediente que le abrió a raíz de una denuncia del Consejo de Coordinación, el núcleo duro de la dirección del partido, que ahora lidera Eduardo Santos. Pérez recibió la resolución el lunes por la noche. Sin embargo, nada ha cambiado en el grupo parlamentario de Podemos: la mayoría, y por tanto el mando del mismo, la siguen ostentando los cuatro parlamentarios enfrentados con la dirección, y Pérez no va a abandonar su escaño. Este martes la mañana, participó en una tertulia radiofónica de la SER como representante de Podemos. “Si dice que es de Podemos, está directamente diciendo una falsedad”, replicó por la tarde el secretario de Organización de la formación morada, Daniel López. Tampoco van a entregar sus actas los otros tres parlamentarios críticos -Carlos Couso, Fanny Carrillo y Rubén Velasco-, a pesar de que el partido se las reclamó el lunes.

La Comisión de Garantías ha decidido echar a Laura Pérez dando por buenas las acusaciones formuladas por el Consejo de Coordinación e invalidando las alegaciones que presentó la exlíder. Entre las acusaciones, se encuentran que “cuestionó” su relevo como portavoz en favor de Mikel Buil y “siguió actuando” como tal; una “dejación de funciones” como parlamentaria; que se dirige al resto de parlamentarios y miembros del partido “con continua falta de respeto”; que votó una moción de UPN respecto al CAP docente “por interés personal”; “ausencias” en sesiones parlamentarias; o que “se niega a cambiar su forma de retribución”.

PÉREZ, GÜRTEL Y ALLI

“Las infracciones que se han realizado son bastante graves. La Comisión de Garantías ha comprobado que se ha vulnerado no sólo el código ético de Podemos sino también los estatutos generales del partido y el reglamento del grupo parlamentario”, sostuvo Daniel López, quien ofreció ayer una rueda de prensa junto a los también integrantes de la cúpula de Podemos Ricardo Feliú, Eva Calleja y Patricia Ruiz. “No estamos en una situación deseable, pero es lo que debíamos hacer. En el país de la Gürtel, estamos acostumbrados a que ciertas actuaciones en otros partidos no tengan consecuencias. O, como hemos vivido hace poco con el diputado de UPN Íñigo Alli, se lleven sólo una pequeña reprimenda. Y nuestro código ético es lo que nos diferencia del resto de los partidos. La no aceptación de las reglas que nos hemos impuesto es muy grave”.

Preguntado al respecto, el secretario de Organización alegó que Podemos no puede adoptar acciones para obligar a Pérez a entregar su acta de parlamentaria y posibilitar que corra la lista. “Laura Pérez firmó un acuerdo en el que ponía su acta a disposición de la ciudadanía en caso de incumplimiento del código ético y, si ella no la quiere entregar, la responsable máxima es ella. Ahora misma, las actas son nominales. Por desgracia no se puede hacer nada”, señaló.

López se refirió a Carlos Couso -nuevo portavoz tras tomar los críticos el control del grupo parlamentario-, Rubén Velasco y Fanny Carrillo para reclamarles que “devuelvan” la portavocía del Parlamento y “definan su posición para saber exactamente en qué lugar están”. No parece, sin embargo, que haya dudas sobre la posición de los tres parlamentarios, quienes respaldan a Pérez y en las últimas semanas han vertido ataques muy severos contra la dirección de Eduardo Santos. “Han hecho unas declaraciones al aire”, respondió el responsable de Organización. “Tendrán que definir si son Podemos o no son Podemos, pero para ser Podemos tendrán que aceptar la reglas democráticas que nos hemos puesto y los órganos legítimos del partido”. Unos órganos que Carlos Couso tildó de estar “podridos por Santos y su camarilla de acólitos”. El mismo Couso que manifestó: “Eduardo Santos me dijo ‘nos vamos a cargar a Laura Pérez desde Madrid’”.

- “Esas afirmaciones no son ciertas, aunque se han hecho unas acusaciones muy graves en una situación de excepcionalidad. Quiero entender que hay gente que dentro de esa situación interpreta cosas y hace calificativos que quizá no sean adecuados a la realidad” -afirmó Daniel López.

- “Si no cierto lo que Couso dijo, ¿no le parece motivo para expedientarle?” -le cuestionó este periódico.

- “Carlos todavía tiene el beneficio de la duda y la posibilidad de retractarse, porque creo que es la vía que tenemos que tener antes de abrir ningún expediente” -expuso el secretario de Organización.



LA PRESIDENCIA DE AZNÁREZ

La expulsión de Laura Pérez abre un futuro de consecuencias imprevisibles en Podemos y concretamente en su grupo parlamentario, fracturado ya con Couso, Pérez, Carrillo y Velasco, por un lado, y la presidenta de la Cámara Ainhoa Aznárez, Buil y Tere Sáez, en el otro. Por de pronto, los cuatro parlamentarios quieren celebrar lo antes posible una asamblea para estudiar con las bases qué pasos dar.

Uno de los que barajan pasa por dejar a Ainhoa Aznárez, mano derecha de Eduardo Santos en la dirección de Podemos, sin la presidencia del Legislativo.

- “Como reacción ante la expulsión de Laura Pérez, ¿podrían poner en peligro la presidencia en el Parlamento de Ainhoa Aznárez?” -le preguntó este periódico ayer a Carlos Couso.

- “Podría darse esa situación” -reconoció el portavoz.

Fuentes del sector de Podemos opuesto a los responsables del partido incluso abogaban ayer por una vía para hacerlo: emplear la firma del portavoz para expulsar del grupo a Aznárez rumbo al de parlamentarios no adscritos. El artículo 31 del Parlamento fija que el acceso a la condición de parlamentario no adscrito comporta “la pérdida de los cargos y puestos que se desempeñen en los órganos parlamentarios a propuesta del grupo parlamentario de origen”. Con la única salida de Aznárez, el cuatripartito seguiría manteniendo su mayoría en la Junta de Portavoces y en todas las comisiones de la Cámara, algo que no sucedería en el caso de que los expulsados del grupo fueran además Buil y Sáez. La pérdida de la presidencia por Aznárez afectaría a su jefa de gabinete, Neniques Roldán -exsecretaria de Comunicación de Podemos y abiertamente enfrentada a los críticos-, y su secretario, Carlos Amatriain, también afín a Santos.

