21/02/2018 a las 06:00

Escuchado muy de cerca por Laura Pérez y Rubén Velasco, el nuevo portavoz parlamentario de Podemos, Carlos Couso, atendió ayer por la mañana a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara. “Parece que Podemos se está muriendo”, sentenció como reacción ante la expulsión de Pérez del partido. Los tres, junto a la también parlamentaria crítica Fanny Carrillo, mantuvieron distintas reuniones a lo largo del día. “No es nuestra voluntad hacer ningún movimiento que contribuya a romper el grupo y con ello poner en riesgo el cambio. Pero vamos a valorar los posibles escenarios que vayan surgiendo”, dijo Couso.

¿Van a dejar sus actas de parlamentarios como les ha exigido la dirección del partido?

De momento, no.

¿Tiene encaje Laura Pérez dentro del grupo parlamentario de Podemos, teniendo en cuenta que ha sido expulsada del partido?

Está expulsada de Podemos pero no de su grupo parlamentario. Si el partido dice que ya no le representa, estará en el grupo como independiente. Pero a lo mejor al final somos todos independientes. Veremos qué es lo que ocurre. No sabemos cuál es la forma que va a tener el grupo parlamentario. Nosotros no aceptamos mucho las decisiones que están viviendo de la dirección del partido, hay una estrategia política que nada tiene que ver con el funcionamiento del grupo. Haremos lo que tengamos que hacer. Tenemos varios planteamientos a valorar.

¿Se plantean que el grupo deje de tener el nombre de Podemos?

Podría ser. Pero tenemos que hablar entre nosotros y con las bases de forma directa, presencial, ya que no nos vamos a guiar por consultas telemáticas que pasan por Madrid y de las que no sabemos cómo salen los resultados.

¿Barajan expulsar del grupo parlamentario a Ainhoa Aznárez, Tere Sáez y Mikel Buil?

En principio, queremos garantizar la continuidad del grupo para seguir asegurando la mayoría del cuatripartito en todas las comisiones y en la Mesa y Junta de Portavoces. Pero también dijimos que se iban a suceder acontecimientos que no dependían de nosotros y que, en función de los escenarios que se crearan, tendríamos que reaccionar de una u otra manera.

Como reacción ante la expulsión de Pérez, ¿podrían poner en peligro la presidencia en el Parlamento de Aznárez?

Podría darse esa situación.

¿Se sienten respaldados por las bases del partido?

Mucho.

¿Y qué opinan las bases de lo que están haciendo?

Hace una semana convocamos una asamblea abierta con la que llenamos la sala que habilitamos, y recogimos las opiniones. También estamos en redes sociales y chats, y nos sentimos muy arropados. Por la calle nos transmiten el mensaje de que resistamos y no nos dejemos, ya que todo el mundo está viendo lo que está pasando en este partido, no sólo en Navarra sino también en otras comunidades. Ha llegado el momento de no aceptar determinadas dinámicas. Lo que está pasando sí que está fuera del código ético fundacional de este partido.

En las últimas semanas, usted ha asegurado que los órganos de Podemos “están podridos por Eduardo Santos y su camarilla de acólitos”, o que Santos le dijo “nos vamos a cargar a Laura Pérez” ¿Contra Carlos Couso no se ha abierto ningún expediente?

Sorpresivamente, no. Yo he manifestado en los últimos días cosas muy fuertes si no tuviera razón; el problema es que la tengo. No hemos denunciado nada que no haya ocurrido. ¿Expedientarnos? ¡Ya están tardando! Los otros tres parlamentarios posiblemente hemos cometido infracciones muchos más graves que las de Laura Pérez. Las de ella son sinsorgueces, no nos explicamos cómo pueden elevarse a la categoría de grave infracción del código ético, incluso con acusaciones falsas. Pero parece que tenemos unos órganos internos de justicia que desconocen los estatutos, los reglamentos y absolutamente todo.

¿Por tanto, creen que la única cabeza de turco va a ser la de Laura Pérez?

Claro, porque Laura Pérez a lo mejor representaba una amenaza a futuro para esta gente que está tomando las decisiones. Carlos Couso no representa una amenaza porque siempre he dicho que mi paso por la política no se iba a extender más allá de cuatro años. Pero podría ser que Laura Pérez les disputase en unas primarias la candidatura para las elecciones de 2019, y éste es el fondo de la cuestión. Lo está viendo todo el mundo. Con un empate técnico en las últimas primarias no se pueden cargar a la mitad del partido, que es lo que están haciendo simplemente por una cuestión de butacas. Pero está sucediendo aquí, en Galicia y en otros sitios.

