Podemos pide a los afines a Pérez que "devuelvan" la portavocía del Parlamento

Actualizada 20/02/2018 a las 19:35

El secretario de Organización de Podemos Navarra, Daniel López, ha pedido a los parlamentarios afines a la exsecretaria general Laura Pérez, expulsada del partido, que "devuelvan" la portavocía del Parlamento de Navarra y que "definan su posición para saber exactamente en qué lugar están".

En una rueda de prensa que ha ofrecido tras confirmarse la expulsión de Laura Pérez del partido, Daniel López ha afirmado que si la exsecretaria general "dice que es de Podemos está directamente diciendo una falsedad".

Tras ello, ha pedido a Carlos Couso, Fanny Carrillo y Rubén Velasco, parlamentarios afines a Laura Pérez, que se posicionen. "Han hecho unas declaraciones al aire. Tienen que posicionarse y nosotros tenemos que trabajar con ellos para saber exactamente cuál va a ser la situación en la que van a querer estar, porque se situaron fuera del partido pero luego decían que eran el partido", ha indicado.

Así, Daniel López ha señalado que "se pueden hacer muchas declaraciones en el calor de una rueda de prensa pero tienen la posibilidad de trabajar con los órganos del partido, respetando los órganos del partido, devolviendo la portavocía".

El secretario de Organización ha señalado que "fue Podemos el que firmó el acuerdo programático, no lo firmaron los parlamentarios como personas, y Podemos es garante del cambio, lo que quiere decir que Podemos va a respetar el acuerdo programático". "Son los otros tres parlamentarios los que tendrán que definir si lo hacen o no lo hacen, ellos tienen que definirse", ha afirmado, para señalar que su teléfono está "abierto" para conversar con ellos.

Daniel López ha insistido en que los tres parlamentarios "tendrán que definir si son Podemos o no son Podemos, pero para ser Podemos tendrán que aceptar la reglas democráticas que nos hemos puesto y los órganos legítimos del partido, que son el Consejo Ciudadano, el Comité de Garantías y el Consejo de Coordinación, que salieron de una asamblea que tuvo lugar en mayo y en la que los militantes inscritos votaron".

Cabe recordar que actualmente Carlos Couso ostenta la portavocía de Podemos en el Parlamento de Navarra después de que los parlamentarios que apoyan a Laura Pérez se hicieran con el control del grupo.

Daniel López ha comparecido este martes en la sede de Podemos en Pamplona acompañado por Ricardo Feliu, secretario de Análisis Político y Estrategia del partido; Eva Calleja, secretaria de Feminismos, y Patricia Ruiz, secretaria de Sociedad Civil.

"INFRACCIONES GRAVES" DE LAURA PÉREZ

Durante su comparecencia, López ha afirmado que "las infracciones realizadas" por Laura Pérez son "bastante graves" y ha justificado la apertura del expediente por asuntos como la "inasistencia" al trabajo o la no inhibición en determinadas votaciones. "El Comité de Garantías ha comprobado que se ha vulnerado no sólo el código ético de Podemos, sino también los estatutos generales del partido, el reglamento general del partido y el reglamento del grupo parlamentario", ha señalado.

El dirigente de Podemos ha añadido que "en el país de la Gürtel estamos demasiado acostumbrados a que ciertas actuaciones en otros partidos no tengan consecuencias y nuestro código ético es lo que nos diferencia del resto de los partidos". "Tenemos que ser coherentes con esto, porque si no, no somos diferentes de todos esos partidos que hemos criticado. El que no entienda que esto es así tiene que entender que todavía no sabe lo que es Podemos", ha afirmado.

Daniel López ha apuntado no obstante que el partido no puede adoptar acciones para obligar a Laura Pérez a entregar su acta de parlamentaria. "Laura Pérez firmó un acuerdo en el que ponía su acta a disposición de la ciudadanía en caso de incumplimiento del código ético y si ella no la quiere entregar, la responsable máxima es ella. Ahora mismo, las actas son nominales. Por desgracia no se puede hacer ninguna acción", ha señalado.

Sobre la asamblea que prevén convocar los parlamentarios críticos con la dirección, el secretario de Organización ha indicado que "ellos no tienen capacidad de convocar ninguna asamblea".

En el transcurso de la rueda de prensa, Daniel López también se ha referido a las afirmaciones que hizo Carlos Couso, en las que aseguró que el secretario general de Podemos Navarra le transmitió que quería "cargarse" a Laura Pérez. A este respecto López ha señalado que "esas afirmaciones no son ciertas" aunque ha señalado que "se han hecho unas acusaciones muy graves en una situación de excepcionalidad". "Yo quiero entender que hay gente que dentro de esa situación interpreta cosas y hace calificativos que quizá no sean adecuados a la realidad. Carlos todavía tiene el beneficio de la duda y la posibilidad de retractarse, porque creo que es la vía que tenemos que tener antes de abrir ningún expediente", ha asegurado.

Durante su intervención, el dirigente de Podemos también ha pedido "disculpas a los votantes, a los militantes, a los inscritos y a todos los simpatizantes por la situación que se ha vivido estas últimas semanas, en las que hemos estado sufriendo una situación mediática que no ha sido agradable para nadie y que ha podido mermar la confianza que puedan tener en el partido".

