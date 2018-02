Activada la alerta por riesgo de inundación en Pamplona, Huarte y Burlada

20/02/2018 a las 09:37

Las constantes lluvias que han precipitado estos últimos cuatro días sobre la zona norte de Navarra, en especial este lunes y martes, unido al deshielo de la nieve que aún quedaba acumulada en zonas altas, han originado un importante incremento de caudal de algunos ríos de la Comunidad foral.

Las miradas siguen puestas en los ríos de Pamplona y comarca ante el riesgo de que se produzcan inundaciones. De hecho, en localidades como Huarte o Villava el río se ha salido y ha llegado a zonas de huertas. Además, en la capital y otros rincones de la comarca ya hay restricciones de tráfico.

En el resto de la Comunidad, a mediodía eran cuatro los ríos que, sin llegar a la situación de prealerta, habían alcanzado un importante caudal. Se trata del Esca, el Irati, el Arakil y el Baztan.

Respecto al río Arga y la situación en la comarca de Pamplona, se están produciendo precipitaciones de cierta importancia, por lo que la previsión es que la punta del Arga llegue pasado el mediodía. A mediodía, en la estación de Burlada la altura del río era de 2,75m (185 m3/sg) y la previsión es que supere los 3 metros y su equivalente de más de 220 m3/sg.

Según informa el Gobierno de Navarra, con esta situación no se deberían producir afecciones importantes más allá de balsas de agua y salidas puntuales del río en lugares de ribera y sin afección a infraestructuras y vecindario.

En Pamplona se ha activado la alerta por riesgo de inundación. Una medida que también ha tomado ya el Ayuntamiento de Huarte, desde donde ya han enviado mensajes a los vecinos. En Burlada, por su parte, están en prealerta.

El Ayuntamiento de Pamplona ha activado hacia las 8 horas el nivel de alerta ante el aumento del caudal del río Arga y en previsión de un posible riesgo de inundaciones. Según detallan desde Policía Municipal, la lluvia ha multiplicado el cauce del Arga a su paso por Pamplona hasta superar los 150 metros cúbicos por segundo.

Esta fase se activa en la horquilla de 150 a 250 m3/s de agua. Hacia las 14 horas, el valor del Arga supera los 180 m3 y se ha cerrado un tramo de la zona de la Magdalena, la del acceso al camino antiguo de Burlada.

El Servicio de Grúas ha comenzado ya a enviar a los propietarios de los vehículos que aún están estacionados en las inmediaciones del Club Natación y de Cuadras Goñi mensajes de SMS de aviso para que retiren lo antes posible sus vehículos ante el riesgo de crecida. La Policía Municipal, a través de las matrículas, está asimismo, tratando de contactar con los dueños de los vehículos en los domicilios.

De acuerdo con una nota de prensa, si el río sigue subiendo y los propietarios no lo hacen por su cuenta, los coches y furgonetas serán retirados a lugares seguros.

De acuerdo con los datos que manejan en Policía Municipal es posible que la situación se complique y avanzan que es cuando el caudal se sitúa en los 200 metros cúbicos por segundo cuando se entra en la segunda fase de alerta.

Las advertencias se están convirtiendo en cortes efectivos al tráfico y al tránsito en las pasarelas cercanas al Club Natación y las zonas próximas al Arga, como son el acceso rodado y peatonal al Club Natación desde el Labrit, el camino de Burlada, el camino de Caparroso y la margen derecha del Arga desde la pasarela la Sociedad Deportiva Amaya. La previsión es que el caudal del río Arga siga creciendo en las próximas horas.

Desde Policía Municipal, se recomienda no aproximarse en exceso al cauce del río y evitar transitar por las zonas del parque fluvial más cercanas a la corriente. Patrullas de Policía Municipal están colocando distintas vallas en esos lugares para que peatones y conductores conozcan las restricciones establecidas. Asimismo, se ha dado aviso a dotaciones como el albergue de Casa Paderborn, al Molino de Caparroso, a las instalaciones deportivas del Club Natación y Amaya o al Hotel Muga de Beloso comunicando el posible riesgo de inundaciones.

En Huarte, a su vez, hacia las 9.00 horas han comenzado a enviar mensajes a los vecinos informando de la activación del protocolo de inundación. tal y como han detallado este mediodía hay huertas inundadas, como las de Ezpeleta, y tramos cortados en el camino del Arga. "Lo peor ya ha pasado", han sentenciado desde la localidad.

En este sentido, en Burlada han confirmado que están en prealerta y hay tramos cortados en el paseo del Arga, a la altura de los cementerios. En Villava, de momento, ya han cerrado determinadas zonas peatonales.

En la Cuenca del Ega, aunque con crecida, no se esperan inundaciones.

La predicción meteorológica apunta a una remisión de las precipitaciones, predicción que se está cumpliendo, limitándose en este momento las precipitaciones a las partes altas de la divisoria de aguas cantabrico/mediterránea. Con esta situación las puntas en las partes altas de los cuatro ríos indicados ya están estabilizadas.

Este episodio de inundaciones no va a ser importante, quedándose por debajo de las avenidas ordinarias, entendiendo por ellas las de un periodo de 2,5 años, y sin afección a la población y a los servicios esenciales básicos.

Por el volumen actual de agua en los ríos y por la laminación de los embalses, no se esperan afecciones en la zona Media y Ribera. Hasta el momento no se ha registrado ningún incidente reseñable consecuencia del incremento de caudal de los ríos.

No obstante se recomienda circular por las carreteras de Navarra con precaución por la posible aparición de balsas, no vadear cursos de agua en pistas, así como no acercarse a las riberas de los río y mantener precaución en puentes y cercanías de los ríos.

