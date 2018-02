19/02/2018 a las 06:00

La semana comenzará con un temporal de lluvia en el norte de Navarra que dejará hasta 150 litros por metro cuadrado en algunas zonas del norte. A partir del miércoles, el intenso frío toma el relevo, apunta el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate.

Este lunes será nuboso en Navarra. En Pirineos, zona norte y noroeste se esperan precipitaciones débiles o moderadas y persistentes, sin descartar que localmente sean fuertes. En la zona centro y áreas próximas habrá chubascos, pero menos abundantes y persistentes que los de la zona norte. En el sur de la comunidad podrá darse algún chubasco débil. La cota de nieve rondará los 1400 metros / 1600 metros. Las temperaturas máximas entre 7/12º C, siendo las más altas en la Ribera. Los vientos del noroeste flojos o moderados.

El martes de nuevo predominarán los cielos nubosos. Las precipitaciones se comportarán de forma parecida a la del lunes, aunque disminuirán un poco y por la tarde noche disminuirán en intensidad y frecuencia. En áreas de la vertiente cantábrica y Pirineo occidental, la acumulación de precipitación desde la tarde de este domingo hasta última hora del martes puede sobrepasar los 150 litros por metro cuadrado. La cota de nieve a primeras horas en 1.300/1.400 metros, bajando a 1.100/1.300 con el paso del día. Las temperaturas máximas sin cambios y las mínimas entre 3/6 grados. El cierzo arrecia y soplará entre moderado a fuerte, sin descartar alguna racha muy fuerte en zonas de montaña y ribera.

El miércoles empezará con cielos nubosos y a lo largo de la tarde noche irán disminuyendo las nubes de forma clara. Tenderá a quedar poco nuboso o despejado. Durante la madrugada del martes al miércoles y el miércoles por la mañana, se darán algunas precipitaciones en Pirineos y las zonas norte, noroeste y oeste. En el resto de la comunidad podrá darse algún chubasco disperso y ocasional, aunque en la zona sureste no se esperan precipitaciones. Durante la segunda mitad del día no se esperan precipitaciones, o si se dan, serán muy dispersas y ocasionales. La cota de nieve en la madrugada del martes al miércoles rondará los 1.200/800 metros, bajando con el paso del día hasta 800/500 metros, aunque pasado el mediodía las precipitaciones serán mínimas o nulas. Las temperaturas máximas entre 4/9º C, y las mínimas, al final de la jornada se moverán entre -2 y 3º C. El cierzo soplará recio, provocando una sensación térmica claramente inferior a la temperatura real, sobre todo al final de la tarde y noche.

El jueves será un día helador con fuerte cierzo y predominio de los cielos soleados. Las temperaturas máximas estarán cercanas a los 5, y las mínimas rondando los 0ºC o por debajo, con alguna helada. El viernes seguirá predominando el ambiente soleado. Continuará haciendo bastante frío, aunque menos que el jueves. Además el cierzo perderá intensidad, provocando así un ambiente menos desagradable.

