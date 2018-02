Salud confirma que el fallecido contrajo la legionela en el Hospital de Tudela

Actualizada 19/02/2018 a las 15:21

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha informado este lunes de que las analíticas de la muestra de agua del domicilio del fallecido por legionelosis el día 7 de febrero en el Hospital de Tudela son negativas y, por tanto, el origen de la bacteria se encontraba en el centro sanitario.



El hombre se encontraba ingresado en el hospital, donde se detectó la presencia de la legionela el 9 de febrero, dos días después de su muerte.



La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), María José Pérez, ha informado en conferencia de prensa de que la analítica hecha en la casa del fallecido pretendía aclarar si el origen de la legionela procedía del domicilio del fallecido o del hospital.



La bacteria, ha precisado, se encontraba en la red de agua del hospital de Tudela y, por ello, "de manera inmediata" se produjo la limpieza y desinfección en el tramo afectado y también en toda la red de agua caliente, realizada ésta última medida este fin de semana.



De esta forma, también se "controló" todas las habitaciones en las que el fallecido estuvo durante su ingreso.



Además, ha remarcado que desde el ISPLN se ha podido "constatar que el hospital de Tudela venía realizando y realiza habitualmente de manera correcta todo el programa de prevención de legionela".



El criterio que se utiliza para atribuir el origen de la bacteria, ha expuesto, es "dónde pasó el paciente los diez días del periodo de incubación y, en este caso, los ha pasado en el hospital".



No obstante, ha aseverado que "no es posible la confirmación analítica de que la identidad de la bacteria que se encuentra en el agua es la misma que la que se encuentra en el paciente porque no se dispone de muestras".



Ha indicado que este lunes se le ha comunicado a la familia los resultados de la citada analítica y que ésta ya conocía "desde el principio" cuál era el diagnóstico y dónde podía estar el foco.



Igualmente, ha sostenido que la legionela no se contagia por beber agua, ni por ningún alimento, "solo por gotitas de aerosol que contienen la bacteria" y "fundamentalmente al ducharse".



Pérez ha informado de que el final del brote se cierra con el periodo de incubación, que se cumple este próximo miércoles.



El director general de Salud, Luis Gabilondo, ha aseverado que "no hay negligencia ninguna" y que "hubiera sido grave que no hubieran tomado las medidas correctivas adecuadas, que el mantenimiento no se hubiera hecho adecuadamente". "Entonces podría haber algún tipo de responsabilidad indirecta o directa", ha agregado.



Gabilondo ha precisado que "contaminaciones por legionela aparecen con cierta periodicidad ocasionalmente en todos los hospitales, tanto públicos como privados".



El jefe de la sección de enfermedades transmisibles y vacunaciones, Aurelio Barricarte, ha confirmado que "hasta hoy no hay casos sospechosos de legionelosis en gente ingresada" en el citado hospital.



Asimismo, ha explicado que en octubre del pasado año se realizó la última limpieza y desinfección que se realiza de forma anual.

