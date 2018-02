19/02/2018 a las 14:23

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha acordado este lunes, con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, una declaración institucional en la que se condenan y repudian las coacciones sufridas por un concejal del Valle de Atez.

La iniciativa de UPN ha contado con el respaldo de PSN, PPN e I-E en tres de sus seis puntos, apoyos suficientes para salir adelante, mientras que los otros tres han sido rechazados al votar también I-E en contra.

Con esos apoyos, además de condenar y repudiar esas "despreciables coacciones que entrañan un absoluto desprecio por la libertad, la democracia, el ejercicio de los derechos civiles y políticos", el Parlamento muestra su apoyo a la víctima de esos ataques, a quien brinda su "pleno respaldo" para que siga "ejerciendo su labor de representación democrática frente a los matones que intentan coartar sus derechos y los de los vecinos del valle de Atez cuyos intereses representa".

En un tercer punto expresa apoyo y confianza en que la investigación de los hechos lleve a los autores e instigadores de "tan despreciables actos" a responder ante la Justicia.

Te recomendamos

Al votar en contra el cuatripartito, han sido rechazados los otros tres puntos, en los que se instaba al Gobierno de Navarra a investigar los hechos y exigir responsabilidades y se reclamaba al Ayuntamiento de Atez y a su alcalde que condene los hechos y apoye al concejal agredido.

Además se instaba a exigir a los representantes de la "izquierda abertzale y a EH Bildu en particular que respeten la crítica a sus decisiones como una condición indispensable de la participación política ya sean quienes discrepen, representantes democráticos, comerciantes o cualquier otro colectivo social o ciudadano que no comparta su acción política".

Tras la votación, en declaraciones a los periodistas el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha denunciado que en algunos pueblos de Navarra hay personas amenazadas por defender los símbolos propios.

"A los concejales se les amenaza, a los etarras se les hacen homenajes y la presidenta seguirá diciendo que la paz y la convivencia van viento en popa", ha agregado Esparza, quien ha dicho no entender "cómo han sido capaces" de no apoyar una moción como ésta, al tiempo que ha sostenido que "no se quiere" molestar a EH Bildu.

Aunque Geroa Bai, EH Bildu y Podemos han votado en contra de esta moción, han apoyado otra, impulsada por el cuatripartito, en la que en su último punto se recoge el compromiso del Parlamento con la "convivencia y la normalización y rechaza actuaciones que la entorpezcan, en este caso las pintadas aparecidas también en el coche de un concejal de Atez, al que muestran su solidaridad".

Selección DN+