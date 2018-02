Actualizada 18/02/2018 a las 11:13

El PSN ha instado al Gobierno de Navarra a establecer con carácter plurianual las ayudas a parados de larga duración para convertirlas en un programa "estable y eficiente", dado que a pesar del crecimiento del empleo existe una realidad laboral "precaria y de vulnerabilidad" para muchos navarros.



Así lo ha indicado en una nota, en la que constata que el colectivo de parados de larga duración presenta, en muchos casos, "unas condiciones de escasa empleabilidad. Necesita de cualificación, orientación y acompañamiento por parte de los servicios públicos de empleo. Sin estos programas tendrá dificultades de inserción laboral".



El PSN entiende que el Gobierno no trabaja "lo suficiente", como lo demuestra que el año pasado el Departamento de Derechos Sociales no ejecutó "ni un euro de los 1,3 millones presupuestados en un plan de atención a desempleados de larga duración porque no se dotó de tiempo suficiente para su puesta en marcha".



Para la portavoz parlamentaria del PSN-PSOE en esta materia, Ainhoa Unzu, "ese plan anunciado por el Vicepresidente fue un rotundo fracaso y no se asesoró a ningún desempleado".



Y eso aún cuando "la atención especializada a estas personas es crucial para mejorar su empleabilidad ya que, cuando se prolonga la situación de desempleo, se pierden paulatinamente las posibilidades de retornar al mercado laboral".



Y esto no solo repercute en el crecimiento económico sino que también ahonda en el riesgo de exclusión social, la pobreza y la desigualdad, e incrementa los gastos en servicios sociales, advierte Unzu, que critica la "inactividad" del Gobierno de Navarra en esta materia.



Es una "falta de compromiso", dice, "que está propiciando el descuelgue laboral de los parados de larga duración", por lo que los socialistas apuestan por un "programa estable y suficientemente dotado para garantizar un trabajo continuado y eficiente con este colectivo".



Además, desde el PSN-PSOE se apuesta por el desarrollo de un Acuerdo de Integración Laboral que refleje la situación particular de cada persona desempleada de larga duración, el itinerario de acciones a seguir para mejorar su empleabilidad junto a una tutorización y un seguimiento adecuado.

