El edil de Atez denunció que se incumplía la ley de banderas

Actualizada 18/02/2018 a las 08:38

El concejal de Atez vinculado a UPN que ha sufrido las pintadas en su coche y llamadas amenazantes había reclamado al Ayuntamiento, gobernado por EH Bildu, que cumpliera la ley de banderas y repusiera la enseña de Navarra que está en su fachada, por su mal estado. Además, había presentado un recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, porque en el salón de plenos no está la fotografía o retrato del Rey.

Así lo desveló el presidente de UPN, Javier Esparza, quien considera que estos hechos están relacionados con los ataques. En Atez, EH Bildu cuenta con tres ediles, y la candidatura Hemengoak, a la que pertenece el edil que ha sufrido las amenazas, tiene los otros dos. El pasado 14 de febrero, su coche apareció con pintadas en las que se lee Fascista, fatxa, UPN, kanpora.

El concejal había pedido por escrito al alcalde de Atez que repusiera la bandera de Navarra “por una nueva que represente dignamente a la Comunidad foral”, ya que la actual está desgastada y pende de un hilo. Y reclamó que las banderas de España y Europa no estuviesen atadas por cuerdas.

Esparza señaló que “sufrir amenazas y pintadas en tu vehículo por pedir que se trate con dignidad” la bandera de Navarra y “por pedir se cumpla la ley que obliga a poner la fotografía del Rey de España en el salón de plenos es muestra del totalitarismo y del fascismo más delirante”.

El líder de UPN sostuvo que están constatado un recrudecimiento de la presión sobre cargos municipales de UPN o cercanos a este partido.

Puso como ejemplo que en una localidad que no concretó en 15 días les han pinchado tres ruedas del coche. “Se está recrudeciendo la tensión, hay menos tranquilidad que hace un año. No sé el motivo, si está preparado porque se acercan las elecciones”. No duda de que las amenazas “provienen de sectores de la izquierda abertzale”.

Rechazo de EH Bildu y PSN

Hay que señalar que EH Bildu de Navarra y de Atez, donde gobierna, expresó su “total rechazo a las pintadas” aparecidas en el vehículo particular del concejal de Hemengoak, a quien mostraron su “solidaridad”. Así lo señaló la coalición en un comunicado.

Por su parte, el PSN condenó las pintadas y las llamadas amenazantes que ha estado recibiendo el edil. Señaló que este ataque “pretende amedrentar y coaccionar a personas sólo por defender unas ideas” y ejercer un cargo para que han sido democráticamente elegidos.

En una nota, los socialistas recuerdan que hace unos días ellos mismos sufrieron actos vandálicos en su sede de Estella. “Vamos a seguir trabajando en defensa de nuestros ideales, sin permitir que nadie trate de amedrentarnos y silenciarnos”.

En las redes sociales rechazaron lo sucedido, entre otros, cargos de Geroa Bai y del PP.

