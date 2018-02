Investigan cómo se filtró la denuncia a un hombre por abordar a un niño en el colegio

Actualizada 16/02/2018 a las 10:17

A raíz de las informaciones aparecidas este jueves sobre el supuesto caso de un hombre que abordó a un niño de diez años a la salida del colegio, Policía Municipal de Pamplona, al igual que hiciera Policía Foral, ha pedido "tranquilidad" a la ciudadanía. El cuerpo policial ha querido aclarar que "se trata de investigaciones llevadas a cabo ante un hecho aislado que ha generado una importante alarma social debido a su difusión". Asimismo, han reiterado que se mantenga la calma "ante este tipo de rumores" y recuerdan que "las únicas informaciones fiables deben ser las provenientes de fuentes oficiales".

Además, Policía Municipal ha abierto un investigación "ante la filtración de un documento interno de carácter estrictamente confidencial y que hacía mención una denuncia presentada, pero que jamás debió haberse hecho pública".

Policía Foral pidió este jueves, a través de su cuenta de Twitter, "no bajar la guardia", al tiempo que comunicaba unas pautas básicas, como no hablar con desconocidos, no dar datos personales o pedir ayuda a otros adultos.

TRANQUILIDAD: investigamos una denuncia, pero no hay indicios de que se haya cometido delito alguno. Tampoco se han registrado otros hechos similares. Por favor, no difundas info no oficial: puede mezclar datos reales y falsos, e incluso entorpecer nuestra labor.

¡Gracias! pic.twitter.com/YMKqzB31MP — Policía Foral (@policiaforal_na) 15 de febrero de 2018

No obstante, conviene no bajar nunca la guardia y vigilar de cerca a los menores. También concienciarles con pautas básicas: no hablar con desconocidos, no dar datos personales, pedir ayuda a otros adultos en caso de sentirse incomodados... — Policía Foral (@policiaforal_na) 15 de febrero de 2018

