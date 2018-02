Rechazada la propuesta de ley de UPN de atención sociosanitaria

Actualizada 15/02/2018 a las 13:09

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, con el voto en contra del cuatripartito y la abstención del PSN, la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de UPN para regular el sistema integrado de atención sociosanitaria en Navarra.



Tan solo los populares han sumado sus votos a los de regionalistas a favor de la toma en consideración de esta iniciativa. Los cuatro grupos que sustentan al Gobierno Foral han votado en contra y los socialistas se han abstenido.



La proposición de ley ha sido defendida por el portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ha lamentado que el vicepresidente de Derechos Sociales y el consejero de Salud no se encontraran en el salón de plenos en el momento de tratar esta iniciativa.



El objetivo de esta ley es el de apostar de "forma decidida por un modelo de atención sociosanitaria integrada", según Esparza, quien ha añadido que esta proposición de ley pretende ser "pionera en España", como lo fue la ley foral de Servicios Sociales que UPN trajo al Parlamento.



Se trata de un instrumento para poner en marcha un modelo que "no se ha sido capaz de implantar en Navarra", un modelo, ha subrayado, basado en principios compartidos por el conjunto de la sociedad y en su opinión de la mayoría del arco parlamentario.



Así se habla de la atención sociosanitaria como un derecho de las personas, de un enfoque basado en la prevención, de atención integrada, pensada en la persona, en su familia, su entorno, de la capacidad de elección de las familias, de compromiso ético, accesibilidad y equidad territorial, además de transparencia, efectividad y eficiencia.



La propuesta, ha señalado, puede afectar a entre 40.000 y 60.000 personas que pueden tener trastorno mental grave, discapacidad, estar en riesgo de ser dependientes, padecer enfermedades raras, crónicas, somáticas o invalidantes o sufrir problemas de adicciones, entre otras cuestiones.



Esparza ha comenzado su intervención con la historia real de un joven navarro, que sufrió graves secuelas tras un accidente, cuya familia no sabía a dónde acudir, no sabia a qué tenía derecho, se encontraba "desorientada y poco acompañada por la administración".



En su turno de réplica, ha reprochado al cuatripartito que no posibilite el debate sobre esta iniciativa, que ha reconocido podía ser mejorada en el trámite.



El PSN ha compartido la necesidad de dar una respuesta urgente a esta cuestión, pero ha remarcado que ésta debe estar centrada en las personas, algo que ha echado en falta en la iniciativa regionalista, de ahí su abstención, según Nuria Medina, quien ha insistido en que el término "calidad de vida" es fundamental.



El popular Javier García ha considerado "más que necesaria" una mayor coordinación en la asistencia, al tiempo que ha insistido en que "poner parches no es la solución". Ha concluido que esta ley trata de reducir burocracia, papeleo y confusión, lo que redunda en un beneficio para la ciudadanía.



Por Geroa Bai, Isabel Aranburu ha dicho compartir casi todos los objetivos que se plantean, pero ha apuntado que no creen que la propuesta tenga la virtualidad de conseguirlos por "el modelo que dibuja", que no es el suyo, y porque no creen que sea el momento de aprobar una ley que regule este asunto. Ha añadido que todos esos objetivos están presentes y guían las actuaciones del Gobierno.



Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu) ha remarcado que ya se han empezado a dar pasos y se va a pasar de la planificación a la acción y "usted lo sabe", le ha dicho a Esparza, tras lo que ha defendido un cambio de modelo que pasa por la implicación de los profesionales, la descentralización de la asistencia y el empoderamiento de la ciudadanía.



El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha compartido el criterio del Gobierno que dice que "no es necesario generar un nuevo sistema, sino que es necesario cambiar el modelo departamental estanco en el que por las rendijas se va cayendo la gente".



Por I-E, José Miguel Nuin ha mostrado su compromiso con un modelo de gestión sociosanitaria integral centrado en la persona, pero no creen que el camino sea construir un nuevo sistema diferenciado. La solución no está en tener tres sistemas diferenciados, como propone UPN, sino en coordinar, ha aseverado.

