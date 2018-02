Actualizada 15/02/2018 a las 12:52

La Policía Foral ha afirmado este jueves que está investigando una denuncia interpuesta ante unos hechos ocurridos el 1 de febrero de este año a la salida de un colegio, donde un hombre, dentro de un coche, abordó a un niño de 10 años y le propuso irse con él a casa, a lo que el niño se negó.



En un tuit, la Policía Foral señala que investiga dicha denuncia y añade que "no hay indicios de que se haya cometido delito alguno". "Tampoco se han registrado otros hechos similares", indica, para pedir que no se difunda información no oficial, "puede mezclar datos reales y falsos, e incluso entorpecer nuestra labor".



No obstante, la Policía señala que "conviene no bajar nunca la guardia y vigilar de cerca a los menores". "También concienciarles con pautas básicas: no hablar con desconocidos, no dar datos personales, pedir ayuda a otros adultos en caso de sentirse incomodados...", concluye.

