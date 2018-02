Actualizada 14/02/2018 a las 17:12

El Centro de Observación y Acogida de Menores Argaray, casi todo el año al completo, está ubicado desde agosto en Mendebaldea en un recinto "bien dotado y bien dimensionado". "Hemos ganado en amplitud", aseguran la directora y la coordinadora del centro.



La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra ha visitado este miércoles, a instancias del PSN, el citado centro, un recurso de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANAP) que, concertado con la Fundación Xilema desde 2006, se ocupa de ofrecer atención integral a menores de 6 a 14 años en situación de emergencia familiar o dificultad social.



La delegación del Parlamento de Navarra ha sido recibida por Idoia Urzainki, directora de Xilema, y Josune Zaratiegui, coordinadora del Centro de Observación y Acogida de Menores Argaray. El objeto de la visita, según ha constatado Nuria Medina (PSN) a modo de preámbulo, ha sido "comprobar la adecuación de las nuevas instalaciones a las necesidades del centro y de los menores allí acogidos".



Seguidamente, se ha celebrado una reunión en el transcurso de la cual Josune Zaratiegui ha explicado el ejercicio de "valoración y búsqueda de alternativas" para menores que se realiza desde el COA, un resorte residencial con capacidad para doce personas y estancias medias de tres meses.



"Hacemos un diagnóstico de la situación del menor y su familia y a partir de ahí se decide cuál es la mejor salida, que puede ser el retorno al hogar, el acogimiento en familia extensa, en familia ajena o el acomodo en pisos de acogimiento residencial. No solo trabajamos con los internos, también con sus familias, la predisposición de ambos resulta fundamental", asegura la coordinadora del COA de Menores Argaray.



Respecto a las causas de ingreso y a su conexión con el medio comunitario, Idoia Urzainki apunta que "los abusos, los malos tratos y las negligencias no están en relación directa con la extracción social de las familias, tampoco los niños sin límite". "El estatus marca el nivel de recursos a disposición de la unidad familiar, no el tipo de disfunción", dice.



La directora de la Fundación Xilema subraya la importancia de "trabajar a fondo el proceso de autonomía, porque son jóvenes que tienen que salir adelante por sus propios medios bastante antes que los demás". "Antes de la crisis conseguían trabajo con facilidad y con esa misma simplicidad lo perdían. Vimos la relevancia de contar con un recurso que les proporcionara experiencia laboral y, por tanto, independencia, posibilidades de emancipación", señala.



A futuro, Josune Zaratiegui aboga por articular "centros de día", "sería fundamental como recurso intermedio". "Cada vez nos llegan casos más difíciles, con afecciones de salud mental. Necesitan cada vez mayor acompañamiento. Con los adolescentes no estaría de más poner educadores de calle", comenta.



Concluida la reunión, la Comisión de Derechos Sociales ha visitado las distintas dependencias del COA, ubicado desde agosto en Mendebaldea en un recinto "bien dotado y bien dimensionado". "Hemos ganado en amplitud", aseguran Zaratiegui y Urzainki.



El Centro de Observación y Acogida de Menores Argaray, casi todo el año al completo, cuenta con una plantilla integrada por 16 educadores, una psicóloga, una trabajadora social, una coordinadora, dos personas para cocina/limpieza y un maestro. Los internos se dividen en tres grupos en función de la edad y cada menor cuenta con un educador de referencia.



La Fundación Xilema surge con el propósito de atender y acompañar a personas en situación de máxima vulnerabilidad y riesgo de exclusión, para lo cual trata de crear redes de apoyo y generar vínculos que favorezcan su desarrollo e integración, todo a partir de equipos multidisciplinares. Entre otros, mantiene conciertos con el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, la Diputación de Álava, el Gobierno Vasco y Osakidetza, ha informado el Parlamento foral.

Etiquetas Parlamento de Navarra

Selección DN+