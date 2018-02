Actualizada 14/02/2018 a las 10:52

La Asociación Navarra de Guardas Forestales ha reclamado en el Parlamento que se amplíe la plantilla de este colectivo para poder mejorar su seguridad así como la calidad del servicio, si bien ha reconocido que se están produciendo mejoras en la dotación presupuestaria.



La asociación, que representa a 70 de los 110 guardas forestales, ha comparecido este miércoles en el Parlamento, a petición de todos los grupos, para informar sobre su situación tras la agresión sufrida por un guarda el pasado 6 de enero.



El presidente de la asociación, José Antonio Pérez-Nievas, ha explicado que hace cuatro años el colectivo ya compareció en el Parlamento y entonces la plantilla era de 116 guardas, cuando ahora es de 110.



"Faltan plazas. Una de las situaciones más graves en el guarderío forestal es que faltan plazas. Cuidamos especies en peligro de extinción y nosotros nos estamos extinguiendo", ha advertido.



José Antonio Pérez-Nievas ha señalado que "al tener tan pocas plazas no podemos trabajar con seguridad, no podemos trabajar en parejas todos los servicios que queremos". "La inseguridad cero no existe, pero es importante trabajar en parejas", ha destacado.



El presidente de la asociación ha reclamado el "apoyo" del Parlamento y de la sociedad ante la "cruda realidad" del colectivo. "No tenemos visibilidad. Somos conocidos por las entidades locales en el mundo rural, pero la sociedad no nos conoce", ha apuntado.



Por ello, ha considerado que "la administración tiene que dar más visibilidad al colectivo", si bien ha reconocido que "poco a poco se nota una mejoría, ya hay más dotación presupuestaria, poco a poco hay más dinero para los vehículos que están en muy malas condiciones, y hay una propuesta de plan director".



En la misma línea, la secretaria de la asociación, María Camino Martínez, ha apuntado que "hemos pasado de una situación de abandono total a una situación en la que se está dando al servicio dotación presupuestaria".



No obstante, ha incidido en que en 1995 había 140 guardas forestales en Navarra y ahora son 110. "Navarra es una de las Comunidades en las que el guarda forestal gestiona mayor número de hectáreas y es una de las que menos guardas dedica a la protección del medio ambiente", ha destacado.



Además, María Camino Martínez ha reivindicado formación para los guardas, una potenciación de la imagen corporativa de este colectivo, o una mejora de la coordinación con el 112 para atender situaciones de emergencia como búsqueda de personas o lucha contra incendios.

