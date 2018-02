Actualizada 13/02/2018 a las 19:43

El portavoz de UPN en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, ha destacado que los datos de la preinscripción escolar evidencian que "las familias han apostado decididamente por el PAI".

Para Catalán, "el sectarismo del Gobierno y de ayuntamientos gobernados por los independentistas, que han realizado una campaña priorizando el modelo en vascuence por encima del resto, ha fracasado". De forma especial se ha referido a la Ribera tudelana, "donde a pesar de la obstinación por imponer el Modelo D, no ha habido ninguna solicitud para cursarlo en un centro público", ha agregado.

Según el parlamentario regionalista, el comportamiento de la consejera "ha puesto en riesgo la seguridad jurídica de la preinscripción escolar al vulnerar la normativa que la regula". "La Orden Foral 141/2016 establece solo la distancia entre el centro escolar y el domicilio del solicitante como criterio complementario, y no la dirección del puesto de trabajo efectivo de algunos de los padres o tutores del escolar como también se ha incluido este año", ha explicado.

Por eso, ha calificado de "inadmisible" que el departamento "haga oídos sordos a este incumplimiento". "Una vez más la consejera calla y no dice nada, como ocurrió el año pasado con la doble instancia permitida para la preinscripción en el modelo D en la zona no vascófona y que hasta el Consejo de Navarra dictaminó que contravenía la normativa", ha resaltado. "Solana no ha dicho nada en su intervención a la hora de presentar los resultados de la preinscripción escolar, ya veremos si hay recursos", ha enfatizado.

Por el contrario, Catalán ha querido agradecer la actitud de las familias "que han sabido estar por encima de las torpezas del propio departamento, eligiendo la educación que consideran más adecuada para sus hijos". "Han sabido alejarse de las intenciones sectarias y sesgadas del departamento que, a pesar de tener la obligación y responsabilidad de dar información de toda la oferta educativa, se ha limitado a priorizar un modelo por encima del resto", ha valorado.

Asimismo, ha criticado que "otro ejemplo de la intencionalidad sectaria del departamento ha sido no permitir el reagrupamiento escolar de hermanos matriculados en diferentes centros al limitar la ratio a 25 alumnos y no permitir sustituciones que se pudiesen producir en las aulas".

Por otro lado, el parlamentario de UPN ha manifestado que "el departamento no puede abrir ninguna unidad en la zona no vascófona con menos de 8 alumnos, tal como marca la normativa (Orden Foral 41/2016)".

En este sentido, ha advertido que "la consejera deberá explicar los casos de Peralta y Barásoain, donde el número de alumnos preinscritos en Modelo D no llega a 8 alumnos". "Es inadmisible que se abran nuevas aulas con ese número de alumnos cuando no se desdoblan otras que rebasan los 25", ha criticado.

"El departamento sigue siendo generoso con el Modelo D y cicatero con el de castellano, y mientras tanto no se están cubriendo las necesidades reales del sistema educativo navarro", ha reprochado Catalán.

Finalmente, ha señalado que "ya está bien de destinar medios y fondos públicos para favorecer un modelo lingüístico y escatimar recursos para cubrir las verdaderas y reales necesidades del sistema educativo navarro, como es el caso del modelo en castellano, más aun si el interés que se persigue es conseguir los objetivos del nacionalismo vasco y poner la educación navarra a su servicio".

