Actualizada 13/02/2018 a las 11:31

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha manifestado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España en torno al Convenio Económico "dota de estabilidad económica y financiera a Navarra" y ha señalado que las negociaciones con el Ministerio fueron "muy duras" si bien también en un clima de "lealtad institucional".



Aranburu ha comparecido en comisión parlamentaria para informar de dicho acuerdo dos meses después de ser cerrado entre ambas administraciones. El acuerdo supone que la cifra de aportación del año base 2015 se ha fijado en 479,9 millones de euros y por la compensación de los impuestos del sector eléctrico Navarra pagará 30,1 millones.



El consejero ha detallado que "clarificar" la cifra del Convenio "dota de estabilidad y tranquilidad presupuestaria" a Navarra después de que la prórroga en la que se encontraba la Comunidad foral "nos estaba perjudicando".



"Las negociaciones con el Ministerio son muy duras, la posición del Ministerio es extremadamente centralista, y también se produjeron en lealtad institucional y cordialidad", ha señalado Aranburu, quien ha hablado de "buen entendimiento con el Ministerio, lo que no quita para que cada uno haya defendido sus posiciones".



En el acuerdo firmado entre ambas partes, se incluye como novedad la aplicación de la trazabilidad exacta del impuesto de hidrocarburos. Esto significa que la compensación se hará por los consumos exactos de hidrocarburos, que son cuantificables, en lugar de por una estimación. "De esta manera hemos logrado que un ajuste que costaba 25 millones sea 50 millones a favor de Navarra", ha comentado Aranburu.



Respecto al ajuste por el IVA, el consejero ha indicado que se ha simplificado y racionalizado el método de cálculo eliminando la compensación que se estableció a partir del año 2012 por el cambio de comercialización de vehículos a la exportación. No tiene efectos financieros, pero sí se mejora desde el punto de vista de la gestión y en cuanto a la realización de previsiones y estimaciones. Representa una mejora significativa la actualización del índice de consumo de este impuesto, ha añadido Aranburu, que ha pasado del 1,68 al 1,76%, "la ventaja es considerable".



Asimismo, se han actualizado el resto de índices de los ajustes fiscales (alcohol, cerveza y tabaco).



El consejero ha explicado que "la regularización del Convenio, como se ha hecho en el año 2017, ha supuesto hacer la cuenta de los años 2015, 2016 y 2017". "La de 2017 se cerró en el mismo año 2017 y sí que tenían un efecto de balance favorable a Navarra las compensaciones de 2015 y 2016", ha explicado, para detallar que "de ahí el ajuste de 215 millones".



Aranburu ha destacado el "compromiso con la transparencia" en este asunto. "Creo que tenemos que hacer esfuerzo de transparencia porque nuestro régimen está cada vez más en entredicho y una forma de defendernos es la transparencia", ha dicho, para incidir en que "hemos querido ser transparentes y estamos comprometidos con la divulgación de lo que es el Convenio en los ámbitos en los que seamos reclamados".



El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha "felicitado" al consejero por "cumplir con aquello a lo que se comprometió" y ha indicado que es "incontestable calificar el acuerdo del Convenio de éxito". "Se ha llegado a un acuerdo razonable, saneado", ha dicho, para agregar que "el Convenio ha llegado en tiempo y forma razonable".



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha preguntado por varios asuntos como si se ha planteado en la negociación si "Navarra tiene que aportar o no a la deuda del Estado" o "es un tema pendiente sobre el que hay que hablar", y por varios asuntos sobre el cálculo de la aportación íntegra.



El regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que el acuerdo es "razonable", "fruto de la correspondiente negociación". "Le ha sobrado a nuestro juicio un poco de aprovechamiento político de la negociación", ha comentado, para añadir que "también le ha sobrado teatralidad porque un acuerdo que se hace cada cinco años no es nada excepcional".



La parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha propuesto que "no solo se nos devuelva lo que hemos pagado de más, sino que se reintegren los intereses que esta situación nos ha generado". "Y además se nos obliga a destinar ese dinero que se devuelve a amortización de la deuda, lo que es una broma de mal gusto", ha opinado, para indicar que "lo que no debemos no tenemos por qué pagar".



La socialista Ainhoa Unzu ha indicado que es "un acuerdo" y es "justo, que vela por los intereses de ambas administraciones y garantiza la solidaridad con el resto de territorios". A su juicio, es un acuerdo "más que razonable, que "respaldamos". Y sobre la cantidad que se devuelve a Navarra ha dicho que "existen amplias posibilidades de destinar el dinero no solo a deuda".



Ana Beltrán, del PPN, ha indicado que es un "acuerdo justo", "solidario con el resto de España y bueno para Navarra". "Es un acuerdo bilateral", entre las dos administraciones, ha dicho, para resaltar "la buena voluntad del Gobierno central en alcanzar un buen acuerdo".



El parlamentario de I-E José Miguel Nuin ha calificado el acuerdo de "bueno". "Se ha hecho un buen trabajo por la Hacienda, los técnicos y la consejería, que se ha concretado en un acuerdo positivo", ha comentado, para indicar que "ha llegado tarde y ha puesto en una situación difícil las cuentas de Navarra".

Selección DN+