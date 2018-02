Actualizada 12/02/2018 a las 12:45

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes dos declaraciones institucionales de UPN y PPN para posicionarse en contra de la propuesta del PNV en una ponencia en el Parlamento de la CAV para que el Estatuto vasco abra vínculos políticos con Navarra.



Los textos no han prosperado al contar con el voto negativo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y la abstención del PSN.



El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha exigido que la modificación del Estatuto vasco "elimine las referencias a Navarra porque ha llegado el momento de que se respete la realidad institucional de esta tierra". Asimismo, ha indicado que el PP "tiene necesidad" de los votos del PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ha remarcado que "no se puede condicionar ninguna otra cuestión política para aprobar los presupuestos".



La declaración de los regionalistas incluía un punto en el que se rechazaba "el uso del euskera como elemento para forjar la identidad nacional diferenciada" porque "en la propuesta del PNV se incorpora literalmente esa frase".



El representante de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha acusado a UPN de "euskarafobia" y ha reivindicado que "todos los partidos son libres de defender su ideario político; lo contrario sería un signo de intolerancia, fanatismo y hasta totalitarismo". Asimismo, ha afirmado que el PNV "es un partido tan navarro como cualquier otro".



Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha rechazado estas propuestas de declaración y ha defendido que la sociedad navarra "tenga la capacidad de decidir no sólo las relaciones que quiere mantener en un futuro con el resto de territorios históricos vascos sino también con Madrid".



Araiz ha considerado que en estos momentos Navarra está "en una situación de sumisión en la que quien siempre tiene la sartén por el mango la tiene el Estado".



El portavoz de Podemos, Carlos Couso, ha señalado que "lo que haga el PNV en la CAV se lo tendrán que decir ahí y no tienen lugar estas cuestiones" en el Parlamento de Navarra. Respecto al "uso del euskera como elemento para forjar la realidad nacional" ha indicado que "no creemos que esté pasando".



La socialista María Chivite ha justificado su abstención con respecto a estas dos iniciativas porque en la ponencia del PNV "pone claramente que se respeta la decisión y el marco institucional de Navarra, otra cosas es lo que los navarros y las navarras decidan".



Para el portavoz del PPN, Javier García, "no es de recibo que el PNV vuelva a entrometerse en nuestra comunidad" y ha exigido al partido nacionalista la retirada de su propuesta. De la misma manera, ha considerado que el rechazo del cuatripartito a esta declaración "deja mucho que ver, que quizás comparten esa anexión que plantea el PNV".



Finalmente, desde Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha considerado "un despropósito traer este debate" al Parlamento de Navarra y ha resaltado que la propuesta del PNV "es libertad política y de expresión". Igualmente ha calificado de "tomadura de pelo que se escenifique esta bronca entre el PP y el PNV cuando van de la mano en tantas ocasiones".

