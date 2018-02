El Parlamento plantea realizar un homenaje a empresarios extorsionados por ETA

Actualizada 12/02/2018 a las 13:24

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha tratado este lunes dos propuestas de declaración institucional del PPN centradas en la extorsión a empresarios y las víctimas provocadas por ETA.

La primera de ellas ha sido aprobada al contar con los votos a favor de todas las formaciones, excepto de EH Bildu, que se ha abstenido. Este texto rechaza la extorsión realizada por ETA y considera oportuno que el Gobierno de Navarra realice un homenaje a estos empresarios contando con "su beneplácito y participación".

La segunda propuesta de declaración, que ha sido rechazada al contar con los votos en contra del cuatripartito, reafirmaba, en un primer punto, el contenido de la declaración institucional aprobada por el Parlamento en marzo de 2015 que establecía el 11 de febrero como día de homenaje a las víctimas del terrorismo y los desplazados forzosos y que, a su vez, acusaba a la izquierda abertzale de "crímenes contra la humanidad y genocidio".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado la abstención de EH Bildu en la primera declaración y ha considerado que "se quiere dar carácter de normalidad a algo que no es normal". Para el regionalista "no es normal que EH Bildu mantenga la actitud que mantiene hoy y que Barkos no le exija posiciones meridianamente claras respecto a la historia de ETA".

El representante de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha acusado al PP de "despreciar a la mayor asociación de víctimas del terrorismo en España". Respecto a los homenajes propuestos se ha preguntado "quiénes son y cuántos son" los "desplazados forzosos" por ETA, y si el homenaje a empresarios extorsionados sería "genérico" o "con nombres y apellidos". En este sentido, se ha preguntado si el PP está buscando que el Gobierno de Navarra haga un homenaje "al 6% de empresarios que pagaron el impuesto revolucionario" para acusarle después de "equiparar a las personas que cometen un delito con las que no".

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha considerado que la extorsión a empresarios por parte de ETA es "una realidad dolorosa más de lo que ha sucedido en este país en los últimos 50 años" que "habría que abordar en el conjunto del tratamiento del sufrimiento de todas las víctimas". En este sentido, ha reprochado la "sobreactuación" del PPN que "se está empeñando en llevar la balanza del sufrimiento a una parte olvidando otros sufrimientos".

El representante de Podemos, Carlos Couso, no ha compartido la premisa de que la izquierda abertzale haya sido responsable de "genocidio". Sobre el homenaje a empresarios extorsionados, ha pedido al PPN que "reflexione si es conveniente que vayamos poniendo categorías entre las víctimas de ETA en función de la actuación que tuviera ETA con respecto a estas víctimas".

La socialista María Chivite se ha limitado a reafirmar el apoyo de su partido a los homenajes a las víctimas de ETA "como siempre hemos hecho".

El portavoz del PPN, Javier García, ha lamentado la abstención de EH Bildu. "Es una tristeza que tengamos en este Parlamento a día de hoy un grupo que ni condena ni vota a favor de este tipo de declaraciones institucionales" que reflejan "el sufrimiento de muchísimas víctimas del terrorismo", ha señalado.

Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha indicado que la acusación de "limpieza étnica y genocidio" a la izquierda abertzale "no se sostiene ni política ni jurídicamente" y "es una barbaridad".

