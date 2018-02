Alli pide perdón y explica en Twitter el porqué de sus ausencias en el Congreso

Hace unos días, este periódico publicaba que el parlamentario Íñigo Alli era el sexto con más ausencias a las sesiones plenarias del Congreso. Concretamente, faltó a nueve sesiones completas (el 18%) y a tres parciales.El diputado de UPN ha querido aclarar el porqué de sus faltas y ha pedido perdón "por si alguien se ha decepcionado por esta acción". Ha utilizado su cuenta de Twitter para hacerlo.

En ocho tuits, Alli explica que "casi la mitad" de las sesiones a las que faltó se debieron al nacimiento de su hija. "Decidí ayudar en casa a mi numerosa familia, porque creo en la conciliación real de la vida personal y profesional", justifica el regionalista. También ha querido concretar que en ninguna de las votaciones en las que se ausentó "fue perjudicada la Comunidad foral de Navarra".

"Asumo mi error y mi responsabilidad. Por ese mismo motivo hoy comunicaré al Letrado Mayor de las Cortes Generales la petición de devolver el importe que corresponda a las sesiones parlamentarias en las que me ausenté salvo en aquellas que dediqué a cuidar a mi familia", reza uno de los tuits.

- Pido perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos por no cumplir mi mandato como representante público. A los afiliados de Unión de Pueblo Navarro, partido al que pertenezco, a sus votantes y a todos los navarros que sientan que no he cumplido con mi obligación.