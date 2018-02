Cuatro claves para saber qué ha cambiado en la relación con su banco

11/02/2018 a las 06:00

1. Test de idoneidad. Lo primero que tendrá que hacer el cliente interesado en invertir en productos financieros si todavía no lo ha hecho será completar un test de idoneidad para determinar cuál es su perfil de riesgo. Las gestoras que crean los fondos deberán determinar un mercado objetivo al que se dirige su producto y un mercado objetivo negativo, es decir, para qué tipo de inversores no es adecuado. El objetivo es que los productos financieros completos no lleguen a manos de inversore

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Diana de Miguel

Selección DN+