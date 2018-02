Actualizada 09/02/2018 a las 13:53

Los sindicatos ELA, LAB, CC OO, Hiru, EHNE, Solidari, SITCPLA, Steilas, CGT y ESK han criticado este viernes el "despido injustificado" del portavoz de Kontuz y coautor del libro 'El Banquete, expolio y desaparición de la CAN', Patxi Zamora, de su puesto de trabajo como auxiliar de vuelo de una empresa aérea.



Según han indicado en una rueda de prensa, junto a Kontuz, "tras 31 años de trabajo, sin que medie hecho alguno que lo justifique, sin que exista un expediente que lo explique y sin que se le haya dado explicación alguna, Patxi Zamora ha sido despedido porque la Guardia Civil le ha retirado la tarjeta de identificación indispensable para desempeñar su tarea profesional".



Los sindicatos han indicado que "este proceder, arbitrario, no justificado y que genera absoluta indefensión, no se puede entender sino como un caso más de corrupción ya que, con la más absoluta impunidad, se utiliza a una institución pública, como es la Guardia Civil, para llevar a cabo una venganza de carácter político contra la cabeza visible de una asociación que se ha significado por la denuncia de la corrupción y la exigencia a los poderes públicos de información veraz y constatable sobre casos, aún judicializados, como es el de la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra".



A su juicio, "en este proceso se están conculcando tres derechos fundamentales" como el derecho al trabajo, a la libertad de expresión y a la información.



Estos sindicatos han exigido a la empresa aérea en la que trabajaba Zamora la reversión del despido "mientras se resuelve el proceso de acreditación que afecta al portavoz de Kontuz". Además, han señalado que respaldan las iniciativas que esta asociación y otros agentes políticos y sociales lleven a cabo para "defender los derechos de este trabajador".

Selección DN+