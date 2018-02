Actualizada 09/02/2018 a las 13:54

El Gobierno de Navarra ha presentado este viernes la ruta de montaña GR-225, que une el fuerte de San Cristóbal y Urepel (Francia), en recuerdo de la fuga del 22 de mayo de 1938. Del mismo modo, se ha presentado la primera reunión de la Red Interautonómica de Memoria Histórica que se celebrará en Pamplona el 15 y 16 de marzo.



La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, y el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar, han presentado en rueda de prensa estas dos acciones en materia de memoria histórica que se enmarcan en el Proyecto Ezkaba, que "recoge las líneas prioritarias de las políticas públicas de la memoria, en las que se trabaja desde el compromiso de una mirada crítica al pasado huyendo de la desmemoria y el olvido, porque una sociedad amnésica no puede ser nunca una sociedad justa".



En ese sentido, Ollo ha asegurado que el fuerte de San Cristóbal se puede convertir en "una herramienta con la que construir una memoria viva y activa, crítica contra los procesos de vulneración de los derechos humanos tanto del pasado como de la actualidad y estableciendo garantías de no repetición con esa mirada puesta al futuro".



RUTA GR-225



La ruta de montaña GR-225, que toma su nombre del 22 de mayo como aniversario de esta fuga, recorre un total de 53 kilómetros entre el penal de Ezkaba y Urepel en Francia.



Recorre el camino que intentaron seguir los presos que se fugaron el 22 de mayo de 1938. "Esta fuga ha sido invisible para muchos navarros, que hemos crecido no sabiendo la tragedia que sucedió hace ahora 80 años", ha señalado Ollo.



En este sentido, la consejera ha explicado que fue "una de las mayores fugas carcelarias de Europa, con cerca de 800 evadidos, con la ejecución de 206 de ellos en diversos lugares entre los montes del fuerte y la frontera". "A ellos se sumaron otros 14 fusilados posteriormente, como dirigentes del plan de evasión, pero hay constancia de que al menos tres personas consiguieron llegar hasta Urepel en Francia", ha añadido.



En concreto, tal y como ha señalado Ollo, "se basa en el camino que siguió Jobino Fernández, una de las tres personas que consiguieron llegar a Francia".



La ruta está dividida en cuatro etapas, que van desde el fuerte de San Cristóbal hasta Olabe, en una primera etapa de 13,8 kilómetros, de Olabe a Saigots en una segunda de 14,1 kilómetros, de Saigots a Sorogain que es la más larga de 15,4 kilómetros y, la última, desde Sorogain hasta Urupel de 9,8 kilómetros.



A lo largo de la GR hay instalado cinco paneles informativos que incluye, más allá de la información orográfica y señalización de este tipo de rutas, información de carácter histórico y datos a cerca del entorno. Estos paneles informativos se han instalado en primer lugar en el propio fuerte de San Cristóbal en el monte Ezkaba y posteriormente en cada una de las finalizaciones e inicio de etapa, es decir Olabe, Saigoz, Sorogain y Urepel.



Además, Baraibar ha explicado que "la ruta está jalonada por diferentes fosas que hemos podido exhumar". "En concreto están las fosas de Olabe, donde recuperamos 16 cuerpos, en Usetxi, donde encontramos tres, en Burutáin, que fueron seis las personas recuperadas, en Urtasun, que fueron cinco y uno de ellos ha podido ser indentificado, y Lintzoain dos cuerpos y en Agorreta uno más", ha indicado.



Igualmente, Baraibar ha señalado que "se han llevado a cabo además otras prospecciones donde no hemos podido encontrar la ubicación exacta de esa fosa". Asimismo, ha manifestado que "de momento 33 cuerpos recuperados en el plan de exhumaciones del Gobierno de Navarra en estos dos años, y a ellos se suman siete cuerpos más que fueron recuperados por las asociaciones previamente".



Por último, ha valorado que esta ruta "no habría sido posible sin el trabajo del grupo de voluntarios que en primer lugar promovieron la idea y después han trabajado en el marcaje de la ruta y acondicionamiento de los senderos, trabajo y colaboración también con las entidades locales por donde transita la ruta de montaña y de la propia Federación de Montaña".



Así pues, el próximo 25 de febrero se hará una primera caminata para recorrer la primera de las etapas en una convocatoria que ha hecho ese grupo de voluntarios y que está abierta a todas las personas.



Por otro lado, Baraibar ha explicado que "en primavera se realizará una exposición en torno a Ezkaba y lo que significa desde tres puntos de vista". "En primer lugar, la historia del penal y las condiciones en las que vivieron los presos, en segundo lugar las redes de solidaridad, y en tercer lugar todo lo relacionado con la fuga, la persecución de los presos que buscaban la libertad y que fueron cazados y asesinados por el camino", ha indicado.



RED INTERAUTONÓMICA DE MEMORIA HISTÓRICA



En esta rueda de prensa, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Ejecutivo foral ha explicado que la Red Interautonómica de Memoria Histórica va a celebrar su primera reunión en Pamplona los próximos días 15 y 16 de marzo.



Este encuentro "es el resultado de distintos encuentros que hemos mantenido desde el Gobierno de Navarra con responsables de otras Comunidades Autónomas y grupos universitarios de investigación".



Ollo ha señalado que ya han confirmado su presencia responsables políticos de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y País Vasco, y estamos a la espera de la respuesta de otras Comunidades Autónomas.



Para la consejera, este encuentro responde a la "necesidad de trabajar la memoria desde las instituciones, ya que tenemos un compromiso de trabajar por una memoria crítica y que permita avanzar en una convivencia en paz y que no puede estar justificada en las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron en décadas anteriores".



Por su parte, Baraibar ha comentado que "uno de los temas en los que vamos a trabajar es el plan de exhumaciones". Por ello, ha explicado que se hablará sobre "todo el trabajo que hay que hacer en las exhumaciones de fosas comunes desde el año 36 y en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de compartir buenas prácticas y el trabajo y resultados de los bancos de ADN".

Selección DN+