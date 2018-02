Actualizada 09/02/2018 a las 08:21

El frío no da tregua. Este viernes el día comenzará con heladas generalizadas pudiendo ser localmente fuertes. Según anuncia Enrique Pérez de Eulate las temperaturas mínimas oscilarán entre -5 y 0 grados. Desde el mediodía, se extenderán precipitaciones débiles de oeste a este. Por la tarde noche habrá chubascos frecuentes en la zona norte, siendo menos frecuentes e intensos hacia el centro. Cuanto más al sur y sureste las precipitaciones serán menos abundantes y probables. No se descartan algunas tormentas acompañadas de granizo menudo en el norte y áreas próximas. La cota de nieve entre 0/400 metros, subiendo por la tarde a 400/700, y bajando a 300/400 por la noche. Las temperaturas máximas rondaran entre 2 y 7 grados de media. El viento soplará variable flojo o calma, fijándose de noroeste a lo largo de la tarde. En Pamplona se esperan chubascos de aguanieve o nieve. Es probable que pueda cuajar en la última parte del día, pero no se espera gran espesor.

El sábado los cielos estarán nubosos. En la zona norte y noroeste habrá precipitaciones débiles o moderadas. En puntos próximos también habrá chubascos, pero serán menos frecuentes e intensos que en el norte. Cuanto más al sur y este la probabilidad de precipitaciones será menor. La cota de nieve hasta el mediodía rondará los 300-500 metros, subiendo por la tarde noche a 500-800 metros. En Pamplona durante la madrugada del viernes al sábado y la mañana del sábado se esperan chubascos de nieve, siendo probable que cuaje, aunque si cuaja, no se espera un gran espesor. Las máximas, similares al día anterior.

El domingo será un día nuboso. En la zona norte se esperan precipitaciones generalizadas y persistentes. En la zona centro y áreas próximas tendremos precipitaciones menos frecuentes y intensas. Las precipitaciones serán más frecuentes y abundantes durante la segunda mitad de la jornada, pudiendo entonces llegar también a la zona sur. La cota de nieve entre 1.500-1.700 metros, bajando por la tarde noche hasta quedar el final en torno a 700/900 metros. Las temperaturas máximas rondarán los 7 y 12 grados, siendo las más altas en la Ribera.

