Muere el catedrático de la Universidad de Navarra Jesús Larralde

Este viernes ha fallecido en Pamplona el profesor Jesús Larralde Berrio, catedrático de la Universidad de Navarra. Nacido el 29 de noviembre de 1920 en el Paseo de Sarasate de la capital navarra, el profesor de Fisiología Animal fue vicedecano y decano de la Facultad de Farmacia durante veinte años.



Jesús Larralde estudió bachillerato en el colegio de los Jesuitas de Tudela. Entre 1940 y 1943 cursó las licenciaturas de Ciencias Químicas y de Farmacia en la Universidad de Madrid. En ese mismo centro, en el año 1947, consiguió el título de doctor en Farmacia por su trabajo 'Shock traumático experimental', compaginando sus años de tesis doctoral con su trabajo como profesor ayudante de Química Experimental, en la Facultad de Ciencias del centro madrileño.



En 1947 se trasladó a la Universidad de Barcelona donde trabajó en la Facultad de Farmacia hasta 1951. En esa fecha obtuvo la cátedra en Fisiología Animal y desarrolló su quehacer docente e investigador en la Universidad de Santiago de Compostela entre 1951 y 1965.



Después se incorporó a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra, donde permaneció hasta su jubilación como profesor de Fisiología Animal (1965-1989), de Historia de la Farmacia (1976-1979) y de Nutrición y Dietética (1976-1992).



En la Facultad de Farmacia fue vicedecano (1966-1967) y decano (1967-1986), director del departamento de Fisiología Animal (1967-1986) y director del Programa de Doctorado Fisiología y Alimentación (1985-1992).



Entre otros cargos, ocupó el de miembro fundador de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas (Madrid 1952), de la Sociedad Española de Nutrición y del European Intestinal Transport Group (1977). Del mismo modo, formó parte de la Sociedad Española de Bromatología (1977), de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (Caracas, 1978), de la European Society for Comparative Physiology and Biochemistry (1979) o de la Nutrition Society (Londres, 1983).



Asimismo, fue académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia de Barcelona desde 1956; y académico de número de la misma institución desde 1966 y de la Real Academia de Farmacia de Madrid desde Septiembre de 1992.



DIRECTOR DE 49 TESIS DOCTORALES Y 51 TESIS DE LICENCIATURA



Jesús Larralde dirigió 49 tesis doctorales y 51 tesis de licenciatura, y tiene publicados más de 260 trabajos de Investigación en revistas nacionales y extranjeras. Colaboró, además, en una quincena de proyectos de investigación y trabajó en centros de investigación de diversos países. Una veintena de sus alumnos obtuvieron plaza de catedrático o titular, alentados por su afán docente e investigador.



Durante 24 años (1985-2009) fue miembro del Consejo Rector de la Asociación de la Industria de Navarra (AIN), en representación de la Universidad y participó en numerosas iniciativas empresariales y culturales en Pamplona, ha informado la UN en una nota.



El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero, ha destacado entre los rasgos de la personalidad del profesor Larralde su generosidad para formar a otras personas. "Y sobre todo fue un auténtico maestro, que supo imprimir lecciones inolvidables en la mente y en el corazón de sus discípulos. Me atrevería a decir que nos deja en herencia un estilo sobrio, exigente, amable y positivo. Hay muchos motivos para sentirnos profundamente agradecidos", ha dicho.

