La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que las oposiciones de 73 plazas de maestro quedarán convocadas en abril de este año, pero el examen será en junio de 2019, por lo que ha explicado que tanto la cantidad de plazas como su reparto por idioma y especialidad es "provisional".



Así, en respuesta a una pregunta de Podemos en el pleno del Parlamento, Solana ha señalado que a la cifra de 73 plazas "habrán de sumárseles todas las plazas que se puedan sumar" en lo que queda de año y hasta la celebración del examen.



La consejera ha explicado que el pasado mes de enero se reunió con la asamblea de maestros de la enseñanza pública de Infantil y Primaria en euskera y castellano para la OPE de 2018, a quienes traslado "de primera mano" esta información.



Además, compartieron su "gran preocupación por la situación en la que nos encontramos, que no es generada por estas 73 plazas en concreto, sino a partir de la implantación del PAI en Navarra y los efectos que está teniendo a la vista de que no se pueden convocar plazas con perfil de inglés".



La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha indicado que "hay que escuchar siempre a los colectivos que tienen algo que aportar, no solo a los sindicatos" y ha señalado que "hay que revisar el PAI, hay que tomárselo en serio y el Congreso de los Diputados tiene que dar una solución a este tema". "Tenemos que poder sacar todas las plazas en todos los idiomas necesarios, pero dando prioridad a las especialidades", ha afirmado.

