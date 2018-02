Actualizada 08/02/2018 a las 15:33

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha recordado este jueves que el Estado es quien tiene la "competencia" a través del real decreto para que las comunidades autónomas "convoquen o no plazas con perfil de inglés" y se ha preguntado si estará "dispuesto" a ello.



Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta formulada por Podemos sobre la propuesta presentada por la asamblea de maestros y maestras de la enseñanza pública de Infantil y Primaria en euskera y castellano para la OPE de 2018.



Solana ha indicado que la actual situación "no es una situación generada por las 73 plazas destinadas a Infantil y Primaria", sino que está generada "a partir de la implantación del programa PAI en Navarra y los efectos que está teniendo ahora".



Asimismo, ha recordado que las 73 plazas quedarán convocadas el próximo mes de abril, pero con un examen a oposición en junio de 2019.



"También dijimos que esta cantidad y el reparto final del peso de una especialidad o de otra y de las lenguas distintas que se vayan a convocar es provisional", ha dicho para explicar que a esta cifra se le tendrá que sumar "todas las plazas que se puedan sumar y convocar" de la tasa de estabilización.



La consejera ha recordado que desde 2010 no ha habido una convocatoria de oposiciones y que, por ello, es ahora cuando los interinos "trasladan su gran preocupación a la vista de que no se puede convocar plazas con perfil de inglés".



Al respecto, ha explicado que en la asamblea con el profesorado de Infantil y Primaria afectado, estos le transmitieron la preocupación porque "muchos profesores que no son de especialidad infantil llevan mucho tiempo trabajando en Navarra" en el ciclo de infantil sin ser especialistas en ello.



Solana también ha rechazado, a una pregunta formulada por el regionalista Alberto Catalán, que la resolución 629/2017 del director general de Educación vulnere la normativa de rango superior.



Igualmente ha respondido a pregunta del socialista Carlos Gimeno, sobre la herramienta de autoevaluación a disposición del Servicio de Inspección Educativa de la que se derivan los planes de mejora, que es "un paso necesario para que realmente se pueda llegar a una mejora de los resultados" y que la misma está abierta a mejoras y propuestas.



Solana ha comentado sobre la campaña para la prematriculación en Navarra del curso 2018/19 que la misma finalizó ayer y no será hasta mañana cuando se disponga de los datos definitivos.



En este sentido, el parlamentario del PPN, Javier García, ha criticado que la citada campaña "no ha sido objetiva" y ha pedido al Ejecutivo foral que "no se posicione" por un modelo.

Selección DN+