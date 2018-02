Tejerina defiende la seguridad del recrecimiento de Yesa

Actualizada 07/02/2018 a las 12:41

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha defendido este miércoles en el Congreso la seguridad del recrecimiento de la presa de Yesa y los controles sobre la ladera derecha del pantano, "que indican que no hay movimientos significativos", pese a lo cual Bildu ha exigido que se detengan las obras porque duplicar la presa es "duplicar el riesgo" de que se rompa.



Tejerina ha respondido a una pregunta de la diputada Marian Beitialarrangoitia sobre la seguridad de estos trabajos. La parlamentaria ha asegurado que la ladera derecha sigue sin estar segura y que hacen falta invertir "ingentes cantidades de dinero público" para estabilizarla o no podrá llenarse el pantano, por lo que ha exigido paralizar el proyecto.



"Dejen de multiplicar por cinco el proyecto y paren las obras. Hagan un estudio serio e independiente como va a hacer el Gobierno de Navarra", ha añadido la diputada, cuyo partido es uno de los cuatro que sustentan el Ejecutivo foral.



La ministra ha defendido la necesidad de esta obra para asegurar el abastecimiento de agua a 800.000 vecinos de Zaragoza y su entorno y consolidar 100.000 hectáreas de regadío. Ha dicho que el proyecto "avanza a buen ritmo", con el 94 por ciento del cuerpo de la presa ya ejecutado y con el objetivo de que esté terminado a finales de 2021.



Tejerina ha subrayado que los controles son constantes para garantizar la seguridad y controlar la ladera derecha mediante "instrumentos de última generación" e información que interpretan "expertos externos".



"Todos los análisis tras las obras de emergencia en la ladera derecha confirman que no hay movimientos significativos, pero no vamos a escatimar dinero para garantizar la seguridad", ha reiterado.

